圖／中油棧橋「插在藻礁上」　潘忠政：潮水退了就知道誰沒穿褲子

▲李德維視察藻礁。（圖／翻攝李德維臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委李維德在珍愛藻礁公投領銜人潘忠政等人陪同，今（7日）上午至大潭藻礁現場的中油三接棧橋施工現場勘查，發現三接棧橋橋墩旁混凝土覆臨時棧橋鐵架直接插入藻礁。潘忠政說，「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」，三接破壞藻礁已很清楚。

立委及環團、中油代表一行人今清晨前往觀音區大潭藻礁的中油三接工程現場區勘查，李維德、潘忠政與中油代表等環團、中油等人趁天色漸亮、海岸退潮時，走進三接棧橋工程現場，看見棧橋橋墩旁混凝土覆蓋藻礁、臨時棧橋鐵架直接插入藻礁區內。

李德維表示，清晨四點半集合出發，清晨五點抵達大潭藻礁，中油第三天然氣接收站施工處結果這回我們直衝施工處，一舉戳破了蔡英文與蘇貞昌的謊言，「三接的棧橋鋼構結構，就筆直地插在藻礁上！傷害藻礁，有圖為證，什麼都是真的，只有你們滿口的假話。」

李德維指出，上週立委蔣萬安安排的考察，被民進黨政府，與民進黨立院黨團技術性杯葛，只能「遠觀」。經濟部一度在簡報時與新聞稿中坦承棧橋傷害藻礁，卻又被蘇貞昌改口說是「假新聞」。

李德維表示，自己與辦公室主任林冠勳拂曉出擊，直抵棧橋，一切真相大白，棧橋就插在藻礁上，而正式獲邀出席的公投領銜人潘忠政也當場指出三接施工的混凝土與泥沙，已經覆蓋了大片藻礁，讓藻礁生態系慢性死亡。

潘忠政則表示，「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」，三接破壞藻礁已很清楚，藻礁破壞嚴重，影響面積遠超過經濟部所稱的0.4公頃。