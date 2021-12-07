郭台銘提兩岸企業強強聯手　劉兆玄讚「有深度和高度」

▲劉兆玄今日下午接受採訪。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今年以副理事長身份，出席兩岸企業家紫金山峰會，他今（7）早指出，建議兩岸企業強強聯手對抗暖化問題，一起合作預防未來的疫情。對於他的發言，前行政院長、峰會理事長劉兆玄讚「有深度和高度」，有切中峰會主題。

▲郭台銘發表演講。（圖／記者任以芳攝）

兩岸企業家紫金山峰會今（7）日分別在南京及台北兩個會場、以線上線下連線方式舉行，台北會場者參與人士超過160人。

郭台銘作為峰會副理事長，他在致詞時先是提出全球遇到的節能減碳困難，提醒蔡政府「台灣必須在能源政策上正視問題，‌‌避免短期帶來對經濟和產業發展的障礙」，並建議兩岸企業「強強聯手」對抗暖化問題，一起合作預防未來新一波疫情。

對於上述「強強聯手」的建議，劉兆玄表示，觀察到今天郭台銘的演講有深度和高度，也有切中峰會的主題，「不但代表峰會副理事長的身份，同時也代表一家資深企業，很欣慰聽到這樣的演講。」

▲劉兆玄（左）與東森集團總裁王令麟（右）。（圖／ETtoday）

另外，對於遠東事件是否會影響台商西進，劉兆玄回應稱，「倒是沒有。我比較傾向於這是個案，後續如何發展持保留意見。」

他接著指出，目前主要聽到台商反饋的問題是諸如停電這一類，現在各方對節能減碳非常重視，對此峰會上有做出進一步探討，認為節能減碳最後會用一個「負的方式」去抵銷，例如植樹造林，鼓勵兩岸企業家踴躍參加以累積碳信用，「將來是可以行之四海而皆準」，一方面對全球負責人，另一方面對用電上有優惠，兼顧環保和企業需要。

▼劉兆玄在會上致詞。（圖／記者湯興漢攝）