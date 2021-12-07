微笑老蕭卸任兩岸企業家峰會理事長　肯定平台引領產業融合發展

▲卸下理事長職務後，蕭萬長首次以名譽理事長的身份出席兩岸企業家峰會。（圖／記者湯興漢攝）

記者魏有德／綜合報導

2021兩岸企業家峰會今（7）日在南京及台北兩地透過視訊共同舉辦。甫卸任台灣方面理事長的蕭萬長也首度以名譽理事長的身份在開幕式中致詞，他表示，面對這個不確定及不穩定的年代，希望峰會能堅持兩岸產業融合發展的既定方向外，更能努力突破當前困難險阻、勇於創新，積極引領兩岸產業攜手合作。

▲蕭萬長上台致詞時，獲得兩地與會人士熱烈掌聲。（圖／記者任以芳攝）

本屆兩岸企業家峰會輪由陸方舉辦，受疫情影響，台灣方面未組團前往，而是透過視訊方式與會，包括新上任的理事長劉兆玄、副理事長郭台銘、陳瑞隆及東森集團總裁王令麟、台玻集團董事長林伯豐等工商界人士皆與會參加。

擔任兩岸企業家峰會名譽理事長的蕭萬長應邀致詞，他拄著拐杖緩步走上台，兩地現場響起熱烈掌聲，以推崇蕭萬長一直以來在峰會上做出的貢獻。

▲兩岸企業家峰會名譽理事長蕭萬長。（圖／記者任以芳攝）

蕭萬長表示，兩岸企業家峰會自2013年7月成立，8年來致力推動兩岸企業融合發展，在兩岸企業各界人士共同參與努力下取得豐碩的具體成果，獲得各界普遍肯定及認同，也使峰會成為推動兩產業合作的重要平台和穩定兩岸和平發展的中流砥柱。

蕭萬長提到，本屆峰會大陸方面選在南京設立的永久會址舉行，是發展史上重要的里程碑，具有非常重大的象徵意義，也奠定更為堅實的基礎，「要特別利用這個場合，對長期以來鼎力支持促成本項目的江蘇南京歷任及現任領導、官員和工作人員表達崇高謝意。」

蕭萬長指出，儘管全球新冠疫情不斷蔓延，中美之間也發生貿易摩擦，全球區域經貿結構重組，使兩岸經貿往來和峰會工作，受到若干影響，但兩岸企業界依然堅定支持峰會各項會議和交流活動，成為峰會突破當前困境，積蓄發展動能，開創合作新局最堅強的後盾。

蕭萬長強調，當前大陸經濟社會發展已進入十四五規劃的嶄新階段，全球和區域經濟也出現極為劇烈的變化，「我們面對這個不確定及不穩定的年代，希望峰會能堅持兩岸產業融合合作發展的既定方向，更能努力突破當前困難險阻，勇於創新，掌握全球經濟發展大勢，積極引領兩岸產業合作，攜手合作，朝節能減碳、綠色能源、生物科技、健康醫療等領域，不斷探索高質量新格局，打造兩岸經濟更堅實基礎。」