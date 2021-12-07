兩岸企業家陸方主旋律　汪洋：堅決與台獨分裂勢力劃清界線

▲大陸方面張平副理事長宣讀大陸全國政協主席汪洋賀信 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／南京報導

2021年兩岸企業家紫金山峰會今（7日）登場，分為台北和南京採取線上線下視訊方式舉行。峰會一開始，由大陸方面張平副理事長宣讀大陸全國政協主席汪洋賀信，該內文強調希望兩岸峰會理事會團結兩岸企業家人士，「與台獨分裂勢力劃清界線。」堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行進和外部勢力干涉。

峰會開場，張平副理事長宣讀大陸全國政協主席汪洋賀信。內文強調，我謹代表中共中央總書記習近，平對本次峰會全體會員與會嘉賓致以誠摯問候。大陸改革開放四十多年，兩岸投資交流發展蓬勃發展，貿易投資規模大，為兩岸同胞帶來實實在在好處。

汪洋說，儘管受疫情不利影響，近年兩岸貿易額快速成長，台灣企業來大陸投資熱情不減，兩岸投資合作動力強勁，淺力巨大。大陸始終是廣大台商、台企投資和發展進步的倚靠。

汪洋指出，近年是中共共產黨成立100週年，召開第十九屆六中全會，全面總結中共百年重大奮鬥重大成就和歷史轉變，鄭重顯示在民族復興的進程中，推進祖國完成統堅定里程和決心。「堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行進和外部勢力干涉。」

汪洋強調，以兩岸同胞福祉為依歸，推動我們一貫秉持兩岸一家親理念不會變，率先和台灣同胞分享發展機遇政策不會變，為台商台企辦好事的舉措不會變。希望峰會雙方理事會團結兩岸企業界人士，管大事、明大義、興大道，堅決與台獨分裂勢力劃清界線。

▲國台辦副主任裴金佳。（圖／記者任以芳攝）

國台辦副主任裴金佳表示，台獨勢力是分裂台海穩定的最大主因，廣大台胞要認清「台獨」的危險、危害性，堅決反對民進黨當局的挑釁，與台獨頑固份子劃清界線，不要助紂為虐、興風作放，破壞台商美好生活嚮往。