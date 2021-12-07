兩岸經濟復甦快「體質良好」　劉兆玄：雙方加倍珍惜和維護

▲劉兆玄致詞。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／台北-南京連線報導

2021兩岸企業家紫金山峰會今（7）日舉行，前行政院長劉兆玄今年首次接下峰會理事長一職，他在致詞時表示「感到意義深遠、責任重大」，稱這3年台商對大陸投資起伏很大，未來發展是否有新的投資動力開拓新商機和新市場，也是外界關切和共同努力的目標。

▲劉兆玄今年接下峰會理事長一職。（圖／記者任以芳攝）

劉兆玄今早在峰會開幕式上致詞，稱今年是第一次以峰會理事長的身份參加，感覺意義深遠、責任重大；今年雖因兩岸嚴格防疫措施無法面對面協商，但依然合作順利，代表峰會台灣方面感謝大陸方面的工作，並對踴躍出席的嘉賓表示熱烈歡迎。

他指出，儘管過去2年中美競爭日趨激烈，新冠疫情方興未艾，全球產業分工競爭也發生變化，不過兩岸對疫情的控制在全球名列前茅，受到的影響也可掌控，經濟復甦迅速，「兩岸體質良好令人欣慰，雙方加倍珍惜、細心維護兩岸產業體質。」

劉兆玄表示，這3年台商對大陸的投資起伏很大，背後因素有中美貿易衝突，而部分台商的移出，長期原因在於大陸薪資、土地原物料成本快速上漲，環保要求不段提升，對於台商投資經營造成衝擊，未來發展是否有新的投資動力開拓新商機和新市場，也是外界關切和共同努力的目標。

面對百年一遇國際環境，劉兆玄指出，今年年會主題設定為「把握新格局，共享新機遇」，這切合時事也具有特殊重要意義，峰會作為兩岸重要平台，更要引領提出具體創新措施，帶領兩岸企業闊步邁進，同享機遇。

▼前行政院長劉兆玄走進會場。（圖／記者湯興漢攝）