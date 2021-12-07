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避開政治敏感議題　郭台銘「兩岸企業強強聯手對抗暖化」

記者任以芳／南京報導

2021年兩岸企業家紫金山峰會今（7日）登場，受疫情影響，分為台北和南京市線上線下視訊方式舉行。針對兩岸局勢，鴻海集團創辦人郭台銘避開政治議題，聚焦兩岸經貿合作。面對暖化危機以及現在企業用電問題，他告誡蔡政府「台灣必須在能源政策上正視問題，‌‌避免短期帶來對經濟和產業發展的障礙。」並且建議兩岸企業強強聯手對抗暖化問題，一起合作預防未來新一波疫情。郭台銘不斷強調兩岸企業必須密切合作，有意淡化台商選邊站等敏感議題。

兩岸企業家峰會台方副理長的郭台銘於預計10點50分致詞，演講主題聚焦「從兩大挑戰看兩岸合作之變局、新局與格局」。郭台銘一開始演講提出全球遇到節能減碳的困難，他點出兩大方向，一是產業如何促進乾淨能源的產業轉型；二是如何戰勝極端氣候帶來的時間壓力。

▲▼郭台銘,兩岸企業家峰會,紫金山峰會。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸企業家峰會郭台銘於台北場演講。（圖／記者任以芳攝）

呼籲兩岸合作、蔡政府「正視」能源問題

郭台銘表示，在能源應用的新產業背景，在全球電氣變化的一體的趨勢上，綠色經濟近年已成為舉世矚目的重要議題。多發展低碳、低蛋白清潔能源，碳達峰、碳中和為未來企業應用新課程，也是企業重要的生存考驗。目前變局所產生的因素與能源政策息息相關。

郭台銘說，全球重要的供應鏈客戶在面對選擇生產基地，必將發電量是否能夠穩定供應以及使用燃煤、天然氣發電，所造成的高碳排放超標，兩項不確定因素及不可管控的挑戰，放入重點考核。不論是未來的新興產業，半導體面板、精密機械等等，都會要求必須分散製造地點，太陽能這個趨勢已然形成。

郭台銘表示，「台灣必須在能源政策上正視這個問題，‌‌避免短期帶來的是對經濟和產業發展的障礙。」我們其餘兩岸企業可以在碳達峰、碳中和議題上，攜手努力為全球氣候暖化作出貢獻。

他強調，「目前最重要的嚴峻的考驗就是碳達峰，除了被禁止國收取碳稅之外，‌‌還必須用未來可預見的高價去購買碳峰。如果兩岸的企業家目前‌‌什麼事都不做的話，企業的競爭力就會輸在起跑點上。如果企業一起合作，‌‌按照兩岸人民的智慧及科技實力，強強聯手，面對全球暖化我們有信心把這個危機變成轉機。‌‌」因為這個新的議題對全球企業而言，都是一個新的特點格局。‌‌

▲兩岸企業家峰會,郭台銘,紫金山。（圖／記者任以芳攝）

▲郭台銘呼籲兩岸企業必須一起對抗疫情。（圖／記者任以芳攝）

疫情從被動阻隔到主動抗議

談到面對疫情影響兩岸經貿，郭台銘說，新冠肺炎大流行是百年一遇，從發生到現在近兩年時間，從感染人數、死亡人數流行的國家數來看，這都是一場人類世界浩劫。目前各世界各國因疫情所延伸出的供應鏈斷鏈，影響企業的運作，也干擾了日常生活。

「疫情從被動阻隔到主動抗議」，郭台銘說，疫情控制的好壞只有相對沒有絕對，疫情控制能力的高下，是考驗運籌能力的新挑戰，更是兩岸企業在促進人類永續健康和維持全球供應鏈順暢的新格局。

他指出，目前兩岸來往均要求長時間的隔離防疫，疫情深刻的影響兩岸關係的密切經貿合作。後疫情時代，如果在兩岸既有的經貿基礎上，逐步有序可控的經營防禦合作，以恢復到疫情前經貿，將兩岸共同所關注的重要意義、先舉。

▲▼ 2021兩岸企業家峰會郭台銘 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2021兩岸企業家峰會，郭台銘避開政治議題，聚焦兩岸合作。（圖／記者任以芳攝）

兩岸攜手對抗疫情

郭台銘呼籲，「若在經濟活動復蘇與疫情控制之間取得平衡，以動態決策，以科技手段應用簡單便宜高性能，並能在新的大流行威脅出現時，快速並大規模的檢驗檢測的平台，強化防禦能力，開放用藥新境界。

他指出，採取分級式科學式的控制管理，教育發展簡單便宜高性能的檢測平台，‌‌讓人民可以自行操作常規的居家篩選。‌
‌而在前段的大流行為前出現時，‌‌能夠在幾周內快速開發並大量生產，‌‌針對病毒的試劑、以提供人民進行大規模的檢測，‌‌以控制病毒的傳播以及減輕具有醫療體系的過度負擔‌‌格局。

郭台銘建議，兩岸企業合作努力必須以早期預警與實時監測系統，‌‌避免再次發生類似的大流行的威脅，對經濟與生活造成巨大損失。這些準備不是成本，是為可提供大量回報的投資，‌‌未來疫情並不會完全消退，將會持續性的影響全世界。‌


最後，他表示，除了在經濟真實疫情並尋求解放外，也應該繼續為下一次疫情來臨之前做好充分的準備。‌‌具體來說，我們可以用基因工程的新的科技‌‌，發展便宜快速並準確率、同時檢測及原體或生物標記的檢測技術。如果前所提，這些疫情準備，‌‌不應該視為成本，不應該視為政府提供大量回報的投資。

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