嘉義市宣信國小交趾陶揭牌　秉持「用在地工藝說在地故事」創作

▲▼「古道話賢者 詩畫照古今 」成果發表會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市宣信國小深耕社區文化，秉持「用在地工藝說在地故事」想法，多年來陸續申請文化局計畫，運用交趾陶在地工藝紀錄學校及社區的文化故事，獲得社區的好評。本次申請文化局「110年走讀社區守護家園計畫」，以在地賢者-賴雨若先生詩詞為主題，學生經由吟誦理解，透過圖畫及書法表現其意境，邀請交趾陶藝大師謝東哲老師指導，師生經過六個月的努力，將優美的詩句具象化，裝置於布告欄上，不但增添美感，也別具在地意義。

25日上午辦理「古道話賢者 詩畫照古今 」成果發表會暨揭幕儀式，現場由宣信國小合唱團以美妙的歌聲演唱《點心擔》、《世界恬靜落來的時》營造在地氛圍，另學生用閩語朗誦賴雨若先生的詩詞，讓會場充滿藝文氣息。

頼雨若先生，號壺仙，生於1877年(日治時期)，其先祖賴時輝曾為抵禦匪害保護諸羅城作出貢獻，同時也為在地南田古道修建糯米橋，受到地方敬重。賴雨若先生年輕時赴日求學，45歲成為當時台南州第一位台籍律師，也是南台灣第一位辯護士，執業時以「必也使無訟乎」的理念，致力解決鄉里間的紛爭，廣受鄉民愛戴。由於具良好漢學根基，擅長詩文，藉由文字抒發對家國關懷及鄉土熱愛，被譽為「法曹詩人」。

宣信國小師生挑選其中8首詩文，邀請台語漢詩吟詠專家黃哲永老師指導學生吟唱，並透過課程解說，由四、五年級學生依詩文意境創作並徵圖，將文字具象化，再邀請交趾陶大師謝東哲老師引導學生完成圖文並茂的交趾陶作品。校長黃金木表示：「本作品以賴雨若先生與地方之關聯為起點，以詩人的優美詩句為基底，結合學生創意、吟唱及交趾陶藝術，靈活呈現在地賢者的故事，希望能引發見賢思齊的情懷，開啟學生對詩詞的想像，延續在地藝術特色。」

揭幕儀式現場的來賓、社區民眾及宣信國小師生約70多人，共同見證藝術作品的完成，都感到開心，其中，頼雨若先生之孫賴辰雄先生表示：「對於宣信國小師生用交趾陶將其先祖詩詞以童趣呈現，相當肯定及感動，也期待有更多的在地故事透過不同的方式被記錄下來。」

宣信國小陳麗忍老師也說：「 賴雨若詩詞深具本土關懷的情懷，從詩作吟詠中，讓學童可以探究早期詩作與環境的關係，並結合古道的人文故事、詩、畫、吟誦技巧、交趾陶創作，以多元的藝術方式進行，師生在此學習過程中皆能獲得樂趣與成長。」