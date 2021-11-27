嘉義市港坪國小交趾陶結合溪流文化 　校園具層次豐富美感

▲▼風生水起遊藝港坪-生生不息。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市港坪國小參與文化局的交趾陶推廣計畫推出「風生水起遊藝港坪-生生不息」，今年已經是參與推廣計畫的第三年，邀請駐校藝術家侯吉村、交趾陶藝大師侯春廷與港坪國小林瑞勳老師，指導五年級學生、老師與家長創作交趾陶，並將成果設置於生態溪流出水口處；校方表示，學生將校園北側以綠意鑲邊的生態溪流之躍動童趣的心情創作在交趾陶作品中，裝飾生態溪流讓校園有層次更豐富的美感。

港坪國小接受嘉義市文化局經費挹注，以「交趾陶」為素材，讓學生創作屬於港坪的生態溪流裝置藝術。結合在地文化工藝特色與校園特色-生態溪流，將孩子集體創作的魚形陶藝品裝置藝術融入校園景觀，不僅優化校園空間，也成為孩子們最美好記憶。

參與創作的學生朱柏妃表示，時常在課餘時間到生態溪流旁聽水聲，看水潺潺的流動，就會感到心情愉悅，也非常期待穿著青蛙裝下水觀察溪流生態，這一次能參加交趾陶裝置藝術的陶藝品製作，非常興奮。

學生鄭宇均也說，常常在生態溪流旁看到蒼鷺在溪流旁漫步，抬頭也看到各種鳥類在林間跳動並發出清脆的鳴叫聲，同學們都很喜歡在生態溪流旁散步。今年有機會可以製作魚形陶藝品來裝飾生態溪流覺得很高興。這次的作品需要很多的想像力及手作能力，同學的作品都很精緻，很期待看到美麗作品完美呈現。

校長郭明聰指出，港坪國小連續三年推廣交趾陶藝術讓孩子有陶藝的創作體驗機會，也讓學生了解嘉義當地交趾文化。港坪國小會持續結合學校特色與交趾藝術，創造學生學習、體驗的機會，也讓社區民眾在課餘時間到校運動的同時感受到嘉義交趾之美，讓美感進入民眾日常。