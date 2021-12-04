吳鳳科大鳥巷教學區揭幕　老幼共融交趾陶鳥創作

▲▼吳鳳科技大學「大學社會責任實踐計畫-幼見幸福嘉園」鳥巷教學區揭幕儀式。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大幼兒保育系暨「幼見幸福嘉園-代間共融」計畫團隊在嘉義市博愛國小附設幼兒園舉行「鳥巷」教學區的揭幕儀式。儀式由嘉義市陳淑慧副市長、吳鳳科大蔡宏榮校長及博愛國小張英裕校長共同揭幕，並進行「喙木鳥」、「五色鳥」及「老鷹」點睛，緊接著再由博愛附幼祖孫示範「粉鳥鷹」鳥的歌詩答喙鼓有聲解說。

陳淑慧表示，博愛附幼長期將校園內豐富的生態融入課程，今年更是獲得教學卓越銀質獎的肯定，本次與吳鳳科大合作，利用交趾陶創作各種校園常見鳥類，每隻鳥都結合了電子有聲書說明，由博愛附幼祖孫以台語解說，是老幼長期共融活動與幼兒園本位課程發展的初步結果。

鳥巷教學區預計建置博愛常見的鳥類22種，這些鳥由張英裕校長期觀察整理，今天發表的是較容易施作的5種鳥，由美術蔡芸菁老師採景觀融合的方式構圖，將鳥融入既有的校園景觀中，該校預計明年完成所有鳥類的建置。

吳鳳科大蔡宏榮校長表示，非常樂見學生運用課程中所學到的藝術創作、有聲書製作等專業能力，協助地方進行優質教育提升，未來還將進一步希望有機會發展成地方產業的創生。