國考電腦試場明年增設花蓮考區　慈濟科大獲考選部認證

▲考選部規劃電腦化測驗考試明年起設置花蓮考區。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部長許舒翔6日表示，考選部為推動國考數位轉型，明年7月率先將諮商心理師、臨床心理師申論題採電腦採線上作答，電腦化測驗考試則從2022年起設置花蓮考區，慈濟科技大學共建立380席應試座位，已獲考選部認證通過。

考選部6日發布新聞稿指出，考選部自2004年起辦理電腦化測驗，採自建試場與洽借學校電腦教室二種方式提供應試環境，2010年起建立國家考試電腦化試場認證制度，廣邀台北、台中、台南及高雄考區大專校院參加，以公平、公正、公開方式辦理電腦試場評選，認證效力為期5年，以穩定試場品質，順利辦理考試。

考選部也說，電腦化測驗考試自2022年起設置花蓮考區，慈濟科技大學依據2021年國家考試花蓮考區電腦試場評選作業計畫，投注經費並克服萬難，建立6間電腦試場380席應試座位，並獲考選部認證通過。

考選部認為，慈濟科技大學完全樹立甘願做、歡喜受最佳典範，且讓東部地區應考人得省卻舟車勞頓之苦，專心致力於蟾宮折桂。

許舒翔表示，現行國家考試電腦化測驗具備應考人服務自動化、多元試題、預防舞弊、即測即評等具體效益；為符應數位化時代用人需求，考選部進一步已實作完成申論式試題電腦線上作答考試功能，明年7月率先將專技人員諮商心理師、臨床心理師2類科考試採行線上作答。

考選部強調，國家考試採電腦化測驗考試，目前以各種醫事人員類科為主，未來並將逐步擴大考試類科，包括明年首次採行申論題線上作答的心理師類科，在東部設置考區，更有其特殊的歷史意義。

考選部說明，除了能提供東部地區考生便利的應考環境外，更希望可以吸引各類醫事人員類科考生選擇到東部地區應考，認同當地，並優先選擇在東部地區醫療體系就業，充實東部地區缺乏的醫療人力，有效提升東部地區民眾更優質的醫療資源。

考選部也說，未來仍將持續致力於公平、安全、穩健及前瞻之國家考試數位轉型，目前正規劃國家考試數位轉型發展及推動計畫，希望為國家社會掄選適切人力與專業人才。