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高考三級1450、萊豬入題挨批東廠打手　考選部：靈活結合時事議題

▲▼國民黨台北市議員羅智強8日在臉書貼出「110年公務人員高等考試三級考試試題」。（圖／取自羅智強臉書）

▲國民黨台北市議員羅智強在臉書貼出「110年公務人員高等考試三級考試試題」。（圖／取自羅智強臉書）

記者林銘翰／台北報導

考選部近日舉辦110年公務人員高考三級考試，包括「1450」、萊豬等時事議題皆入題，國民黨台北市議員羅智強指控，民進黨正在招考東廠打手。對此，考選部回應，參考以往本科目之考畢試題，多靈活結合時事議題，測考應考人對民意與公共關係的相關學理或實務操作的認知與理解。

羅智強8日下午在臉書表示，如果把高考題目翻譯成白話文，就是民進黨正在招考東廠打手，東廠招公招得這麼光明正大，也只有民進黨了，並直言「好了，想當公務員的你，好好作答吧！」

對此，考選部晚間發布新聞稿回應，各項國家考試依典試法組織獨立的典試委員會，由符合資格的學者專家組成，試題的命擬屬於該考試典試委員會的法定職掌，並由典試委員或命題委員本於法律授權的專業判斷，負責試題的命擬，行政部門依法無權參與或加以干涉。

考選部說明，公務人員高考三級各類科的應試科目訂有命題大綱，供應考人準備及典試委員或命題委員命題之參考，其中新聞類科「民意與公共關係學概論」的命題大綱，大致可分為5項重點。

考選部指出，包括認識民意和民主政治；了解民意與新聞傳播、選舉；掌握公共關係理論基礎與基本概念；分析公關與傳媒、民意，以及剖析民意與公關的未來發展走向。

考選部強調，本次考試該科目各題題目，均符合命題大綱擬評量應考人之專業知識及核心能力之範圍。

另外，考選部也說，參考以往本科目之考畢試題，亦多靈活結合時事議題，測考應考人對民意與公共關係之相關學理或實務操作之認知與理解，相關報導實過度臆測與連結。

根據羅智強在臉書貼出的「110年公務人員高考三級考試考試試題」，第二題的題目為「因政府委外標案而衍生的『1450』議題已造成不少政治風波，政府部門應如何進行網路社群傳播，才能營造正面民意，而且不會逾越分際，被批評為反串或帶風向？」

另外，第三題的題目則為「含有『瘦肉精』萊克多巴胺的美國豬肉已於今年元月正式開放進口，除引發部分民眾的食安疑慮之外，在野黨亦發起『反萊豬公投』以為反制。面對此議題，中央政府該採取何種公關策略才有助於消弭政治紛爭，並能爭取國人認同？」

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