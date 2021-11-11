國考職能指標超過8年未修正　考選部啟動檢討與時俱進

▲考選部將提出國家考試職能指標修正規劃報告。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部11日表示，國家考試職能分析工作完成迄今已超過8年，各種考試之類科設置、職務項目及內容或有變化，為使各類科職能指標及內涵能與時俱進，因此配合現行各考試類科設置情形，在既有基礎下檢討各類科職能指標及內涵，實屬必要。

考試院11日上午召開院會，考選部以「國家考試職能指標修正規劃」為題提出專案報告，與會的考試委員就現行國家考試各類科職能指標建置情形、修正必要性及未來規劃方向，進行全方位討論。

考試院長黃榮村表示，在人力資源管理實務上，職能評估分析技術及其指標，運用範圍確實相當廣泛，若能充分運用職能評估分析技術，以分類、分級的方式，建立核心職能項目及指標，將為我國公務及專技人員在考選及培育等各方面帶來相當助益。

黃榮村也說，他肯定考選部的用心，並期許透過跨部會協作，以擴大參與、合力完成。

考選部指出，過去為配合考試院施政規劃，曾於2011年4月起至2013年12月間，邀集26個用人或職業主管機關，共同完成178類科的職能指標建置及其內涵分析，成果豐碩。

考選部說明，鑑於國家考試職能分析工作完成迄今已超過8年，各種考試的類科設置、職務項目及內容或有變化，為使各類科職能指標及內涵能與時俱進，因此配合現行各考試類科設置情形，在既有基礎下檢討各類科職能指標及內涵，實屬必要。

考選部表示，在教、考、訓、用的人才發展鏈結中，依為用而教、為用而考和為用而訓的理想，職能指標的建置與修訂，應由用人機關依職務內涵辦理，才能契合用人需求。

考選部認為，在現行高科技或稀少性工作類科標準等法規中，也有規範用人機關申請工作類科時應敘明工作內容、職務所需具備之核心職能，未來將配合職能指標修訂，一併檢討調整各種國家考試的考試方式及科目。

同時，考選部也將回饋教育、訓練及用人機關，作為規劃各類人才培育及訓練課程、人員安置與考核評鑑之參考，期能充分發揮職能分析及評估技術在人力資源發展及管理上所帶來的效益。