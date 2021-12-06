勞工短缺太嚴重！美國聖誕老人還缺3千名　他開27萬高價還請不到人

▲受新冠疫情影響，美國的勞動力嚴重短缺，就連聖誕老人也缺乏扮演者，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國的經濟活動正緩慢復甦，但受新冠疫情影響，勞動力短缺的情況十分嚴重，甚至連聖誕老人都找不到人來扮演，讓全美有約3000個家庭、商場和公司活動少了這個聖誕節的標誌性人物。為了填補聖誕老人的空缺，如今業者不惜開出1萬美元（約新台幣27萬元）的高價，但聖誕老人依舊供不應求。

彭博社報導，美國達拉斯的「聖誕老人經紀公司」老闆艾倫（Mitch Allen）指出，受新冠疫情影響，不少老人都被奪走了性命，導致可以扮演聖誕老人的人數驟降10%。艾倫收集的數據顯示，目前已有300多名扮演聖誕老人的藝人在工作中染疫死亡，導致越來越多人不願再從事這個得面對群眾的工作。

艾倫表示，他自10月以來一直在努力尋找願意穿上那套紅色服裝的人，為了吸引更多人力，現在扮演聖誕老人的工資也在不斷上漲，該公司甚至開出了1萬美元高薪來招人，可惜現在全美仍有約3千個家庭、商場和公司活動缺乏聖誕老人。

往年每到這個季節，聖誕老人就是各商場招攬顧客的主角，然而隨著疫情肆虐，商家們開始改變策略，改用虛擬方式讓顧客與聖誕老人互動。梅西百貨（Macy's）等業者改用網路方式為聖誕老人舉行見面會，或是將聖誕老人的玩偶放入雪花球裡，避免人們互動。即使有實體活動，商場也會也要求顧客保持社交距離並戴上口罩。

由於最近美國又爆出Omicron疫情，彭博社指出，政府可能會再次頒布之前更嚴謹的防疫措施，以免疫情加劇。然而賓州不動產投資信託卻認為，今年人們或許能與聖誕老人近距離接觸，例如該公司去年必須用隔板將聖誕老人和孩子們分開，但今年孩子們可能有機會坐在已接種新冠疫苗的聖誕老人膝上。

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