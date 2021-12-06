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美傳將外交抵制北京冬奧　陸：美若一意孤行「必將堅決反制」

▲▼北京冬奧。（圖／路透社）

▲北京冬奧。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

外媒報導，美國白宮將於本周內宣布外交抵制北京冬奧會。對此，中國大陸外交部6日表示，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施，「北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是主角。」

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上指出，當前北京冬奧會籌備工作已經進入倒計時衝刺階段，包括國際奧委會在內的國際社會高度認可籌辦工作，外國運動員熱切期待來華參賽，其中包括數量眾多的美國和日本運動員，「我們相信在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我們一定能夠為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。」

▼趙立堅。（圖／路透社）

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅提到，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，美國政客在沒有受到邀請的情況下，不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情，譁眾取寵，
「政治操弄是對《奧林匹克憲章》精神的嚴重玷污，是赤裸裸的政治挑釁，更是對14億中國人民的嚴重冒犯，只會讓中國人民、全世界人民看清、看透美國政客的反華本質和虛偽面目。」

趙立堅強調，美方應該做的是端正態度，踐行「更團結」的奧林匹克精神，嚴肅對待中國關切，不將體育運動政治化，停止炒作所謂的外交抵制北京冬奧會，以免影響中美在重要領域的對話合作，「如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。」

▼美國總統拜登。（圖／路透社）

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

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