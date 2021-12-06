Omicron太猛！英增至246例　學者估「幾周內」打敗Delta變主要毒株

▲英國Omicron疫情告急，截至5日已累計近250例確診，還有人擔心未被檢測出來的真實感染情況可能達到1000例。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

Omicron入侵全球至少45個國家或地區，英國自11月27日發現首例Omicron確診後，截至5日共累計246起病例，單日確診增幅更飆破50％。英國東安格里亞大學（University of East Anglia）醫學院教授亨特（Paul Hunter）就預估，最快在未來幾周之內Omicron變異株將成為英國的主要流行毒株。

根據《衛報》、《天空新聞》報導，亨特教授於BBC頻道受訪時表示，近來出現Omicron比Delta變異株傳播更快，且目前隱藏病例可能達1000多例的擔憂聲浪，儘管尚不清楚Omicron在英國的傳播方式，但初步跡象顯示，其傳播速度可能相當快，最快可能在未來幾周或1個月之內超越Delta，成為英國主要流行的新冠毒株。

英國衛生安局（UKHSA）5日公布最新數據，單日新增86例Omicron確診，相較於前一日共計的160例，單日增幅超過50％，使得境內Omicron總感染人數達到246例。與此同時，英國當天共報告4萬3992例新冠確診，高於4日新增的4.2萬例。

亨特認為，接下來的一大問題是，感染了Omicron變異株後會有多大損害，各界正在努力解開這個待解之謎。他補充，旅行限制只會對防疫產生微小影響，因為其他國家將其視為經濟制裁，反而會擔心被列入禁止對象，而導致不敢公開真實疫情，「我認為一旦病毒開始在某個國家的內部傳播，那邊境限制就不會帶來任何影響，這點我們早在COVID疫情前就知道了。」

▼截至台灣時間6日上午10時的Omicron全球確診圖，下午新增泰國報告首例確診。（圖／ETtoday）

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