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打完BNT第3針選哪牌？　美研究曝「1品牌」4週後抗體還在升

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲最新研究比較了完整接種2劑輝瑞疫苗的人，施打輝瑞加強劑和嬌生加強劑後抗體水平有何不同，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

最新研究發現，完整接種2劑輝瑞（BNT）疫苗的人，6個月後再施打1劑嬌生（J&J）加強劑，將讓抗體水平提高一倍，且抗體水平到施打第4週後都不會下降，不過接種輝瑞加強劑的人，抗體則比嬌生加強劑接種者高50%，顯示輝瑞加強劑可以提供更強的保護力。

綜合CNN與《紐約時報》報導，美國貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）對65名施打了2劑輝瑞疫苗的人進行研究，在他們接種第2劑疫苗的6個月後，為24名受試者施打輝瑞加強劑，而另外45人則打了嬌生加強劑。

研究結果顯示，2種疫苗都讓受試者體內對抗新冠病毒的t細胞數量上升，不過嬌生疫苗增加的t細胞數量比較多。第3劑接種輝瑞疫苗的受試者2週後的抗體水平會在2週後升高，然後在第4週下降四分之一。不過嬌生加強劑第2到第4週的抗體水平卻一直持續升高，因此t細胞增加的數量比輝瑞多出近2倍。

▲▼輝瑞。（圖／路透）

不過整體而言，施打輝瑞疫苗的受試者抗體水平仍比嬌生高出約50%，顯示輝瑞加強劑所產生的t細胞儘管會在第4週下跌，但它所提供的保護力卻更強。報導顯示，儘管2種疫苗產生的抗體出現小幅差異，但2者的保護力都遠高於標準，因此仍可有效保護人們免受病毒侵襲。

這項研究結果與美國之前混打臨床試驗的結論並不相同，之前的研究顯示，輝瑞、莫德納和嬌生疫苗都能提高抗體水平，但嬌生疫苗作為加強劑所提供的保護力比其他疫苗小得多。

《紐約時報》認為，這2項研究之間的差異可能與疫苗間隔長度有關。這項最新研究有部分資金是由嬌生藥廠所資助，且相關論文尚未在科學期刊上被發表。

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