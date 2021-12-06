莫德納副總裁親曝：正研究「3大疫苗策略」　加強免疫抗Omicron

▲ 莫德納副總裁推測，Omicron傳染性將高於新冠病毒原始毒株。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

現有新冠疫苗對抗Omicron變異株的效力受到關注，美國製藥大廠莫德納全球醫學事務部副總裁海爾（Randall Hyer）表示，該公司已針對3種對抗Omicron的疫苗策略展開研究，將從中找出最有效加強免疫的一種，盡可能迅速研發出新疫苗。

莫德納今年在南韓成立分公司Moderna Korea，海爾為表示支持，1日至4日間出訪南韓，期間接受《韓聯社》專訪，報導於6日刊出。海爾在訪問中強調，已經著手準備對抗Omicron的多種方案，預計在取得相關數據以後，挑選其中最為合適的一種。他說明，莫德納疫苗以mRNA技術研發，好處就是在新變種現蹤後，可以迅速針對病毒刺突蛋白攜帶的突變來調整疫苗，較傳統疫苗更加簡單，也更加快速。

他進一步表示，莫德納正研究3種對抗Omicron的疫苗策略，分別為高劑量疫苗、多價疫苗及Omicron專用疫苗，其中高劑量疫苗試驗結果有望最早出爐。該公司展開約300人規模的臨床實驗，將第三劑劑量翻倍至與前二劑相同，即從50微克提升至100微克，最快2至3周內可取得結果，待確認3種策略中何者最為有效，將盡可能快速推出新疫苗。

至於Omicron傳染性及致死率，海爾則表示，由於科學根據尚不充足，一切都還無法確定。他指出，普遍來說，呼吸道病毒進化過程中傳染性會提高，但致死率降低，因此推測Omicron病毒傳染性將高於原始毒株，致死率則較低，「但因數據不足，很難斷言Omicron病毒是否也會出現這種現象。」

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