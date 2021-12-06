林秉樞是黃琪翻版？　黃暐瀚不認同：林不只會騙還真的有「關係」

▲林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，據傳林男曾找民進黨高層施壓媒體、與政治人物交好，也有人形容林秉樞如「黃琪」翻版，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，自己不能認同這個譬喻，因為黃琪是會騙，但林秉樞不只愛騙、會騙、一路騙，很多黃琪沒有的「關係」他是有的。

黃琪本名黃照岡，是台灣知名詐欺犯，前科累累，前中華民國總統陳水扁經友人介紹密訪化名「黃琪」、自稱塔羅牌占卜資歷10年的黃照岡。陳水扁辦公室於同年10月22日發布新聞稿，證實有去過黃琪的工作室，但聲稱未占卜。

黃暐瀚表示，林秉樞結交政商名流，人脈關係綿密。這兩天有人在講「林秉樞就像黃琪翻版，好會騙」，但我一點都不認同，「黃琪是會騙，但他林秉樞不只愛騙，會騙，一路騙，很多黃琪沒有的關係他是有的。」

對於林秉樞資產，黃暐瀚質疑，2015年還因為跟爸媽要錢不成，關鐵門打媽媽，還要母親下跪的林秉樞，現在銀行戶頭裡面，現金餘額超過2300萬，「短短五年，財富暴增？錢，怎麼來的？」

黃暐瀚指出，林秉樞喜歡結交政商名流，這不意外，很多人都愛蹭名人，但你想蹭，還得看對方給不給你蹭，包括段宜康、詹宏志、羅文嘉、呂秋遠等名人，為什麼都變成林秉樞能直接通話、求助、Line來Line去的對象，「我就問，一般騙子能做得到嗎？」

黃暐瀚指出，林秉樞是一路騙，但不只騙，他是真的有「關係」。

對於林秉樞在被移送途中還能緩步發表看法，黃暐瀚表示，2008年11月前總統陳水扁在特偵組被上銬起訴，聲請羈押的時候，上車前高舉雙手，喊了12個字：「政治迫害、司法冤獄、台灣加油」，之後車輛遞解陳水扁到北院開庭，為了不讓記者再次接觸，還故意走地下車道、關鐵捲門不給你拍。

黃暐瀚質疑，林秉樞何許人也？前總統喊個話，講了五秒鐘，檢調都要被檢討失職，林秉樞居然可以在被聲押的時候，緩步發表看法三分鐘，「是誰給他的權力？連卸任元首都不行的事，林秉樞居然可以？這不奇怪嗎？」