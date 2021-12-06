林秉樞擁2336萬存款　公關曝網軍行情價：他是大將軍以上等級

記者黃翊婷／綜合報導

林秉樞對立委高嘉瑜施暴一案，後續又被爆出他無業卻有存款2336萬元，疑似是靠當網軍賺錢。究竟網軍操盤有多賺，據傳目前的行情價，一篇文章就要1500元至2000元，若再加上留言，基本就是5000元起跳；公關師高毓安透露，若林秉樞的存款真的是靠網路操作而來，「肯定是大將軍以上的等級」。

▲林秉樞的「真實身分」到底是什麼，是近日外界相當關注的焦點之一。（資料照／記者黃彥傑攝）

林秉樞施暴高嘉瑜，隨著各種證據、消息曝光，他也被挖出明明是無業的狀態，卻坐擁2336萬元的存款，還花費176萬元購買骨董字畫，真實身分可能不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生。

至於當網軍操盤到底有多賺，根據《三立新聞》報導，目前的行情價為一篇文章1500元至2000元，若要加上4則留言，基本價都是5000元起跳，如果有特殊要求，一篇文章報酬或許會破萬，如此一來，月收百萬也不是不可能；公關師高毓安也在報導中透露，假設林秉樞真的是靠當網軍賺錢，那他肯定是大將軍以上的等級，畢竟有些「客戶」同意無上限操作，像是打選戰需要無時無刻交鋒，價格就會一直往上疊，最後的總量往往非常可觀。

▼▲林秉樞被逮後，PTT出現網軍攻擊檢討被害人，讓高嘉瑜十分傻眼。（圖／記者張君豪翻攝）

資深媒體人黃揚明5日也曾在個人臉書發文表示，43歲的林秉樞並非富二代，父母出生教育界，且8年前曾因討錢不成而對父母施暴，被聲請保護令，但去年11月銀行的帳戶餘額卻高達2336萬元，還在今年的11月26日花費176萬元購買骨董字畫、水墨畫作。

黃揚明分析，林秉樞11月24日舉辦完畢母親的告別式，11月25日得知週刊要報導家暴案，向前立委段宜康、PC HOME董事長詹宏志求救，卻在11月26日購買古董，「理論上，這段時間他應該首要任務是危機處理，怎麼會有閒情逸致購買百萬元以上的藝術品？更何況，他人住在飯店，為什麼有購買藝術品的需求？這些疑點，都相當啟人疑竇。」

黃揚明推測，林秉樞的身份不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生等，而是一個用人脈累積的「掮客」、「白手套」。

黃揚明舉例過去聽聞的事蹟，有一名立委助理引薦商界人士及合夥人與立法院長王金平碰面，最後成功讓3人會面、合照並舉辦協調會，成功拿到70萬元的「服務費」，「這種立法院的生態，其實並不少見。這位助理並非公費助理，而是所謂的『便當助理』，遊走在許多個辦公室之間，擔任業者與立委、官員間的說客，且以這個70萬的案例來說，掮客的『水錢』（佣金）行情約在2至3成，也就是可拿到15至20萬元左右。」

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