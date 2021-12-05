台南做工行善團第161戶完工　義助關廟原民安居

▲台南做工行善團第161戶完工，愛心義助關廟區原民朋友安居。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」修繕志工免費為弱勢修屋，落實市長黃偉哲打造「希望家園」施政理念，讓受助弱勢戶有個可以安心居住的家，即使犧牲假日也樂此不疲，暖心舉動帶給社會滿滿正能量，尤其市長黃偉哲一直很重視對原住民朋友照顧，自上任來迄今已協助7戶原住民修繕案，助弱勢原住民修築溫暖的家。

5日做工行善團的油漆、電氣及木工工會志工，至關廟區執行弱勢房屋修繕任務，該處有近20名弱勢原住民勞工朋友共同居住，成員來自屏東縣來義鄉，在20多年前他們一起來到台南從事辛苦的綁鐵工作，勤儉度日相互扶持，房屋破損卻無力負擔修繕費用。

做工行善團接獲通報後即到現場勘查，發現該處鐵皮外牆鏽蝕破損嚴重，下雨時水會從下方破損處灌入而導致屋內積水，昏暗的室內令人心生鬱悶，許多家具設備損壞仍勉強繼續使用，居住品質極差，因此做工行善團啟動大改造計畫，讓公共空間變得美觀舒適，鼓勵這群弱勢原住民勞工朋友安心工作過生活。5日谷暮‧哈就議員、台南市政府原住民族事務委員會主任委員白惠蘭、以及來自屏東縣來義鄉莊景星鄉長也特別到場慰問志工並祝賀修繕案完工。

關於關廟區修繕案，做工行善團的電氣、金屬、泥水、木工工會志工已完成電線管路配置、鐵皮外牆補強、廚房磚塊填補、安裝新水塔、馬達、熱水器、蓮蓬頭、水龍頭、開關插座、電燈、高水箱零件、浴室塑膠板、廚房牆壁矽酸鈣板等施工，也贈送安裝新的電視機。

▲原住民朋友說自工作以來從來沒有被關心過，做工行善團這樣幫忙，她真的很感動。

5日油漆、電氣及木工工會志工進行油漆美化、安裝新的抽油煙機及流理台、浴室塑膠門等施作，終於大功告成，完成公共區域大改造的計畫，為這群弱勢原住民勞工朋友提升生活品質，改善居住環境。居住在這裡的原住民朋友今天也特別做家鄉口味的小米粽招待志工，其中一位表示自她工作以來，從來沒有被關心過，這次市府及做工行善等團隊把住處環境改善得很舒適，她真的很感動。

台南市勞工局長王鑫基表示，除了免費修屋，做工行善團也贈送櫥櫃、電視桌、客廳桌椅…等二手家具給關廟區修繕戶使用，這些二手家具是由各界愛心捐贈，存放在官田區隆田陸橋下的倉庫，由修繕志工整修美化後封膜保存，視需求贈送給修繕戶，資源整合連結，將垃圾變黃金。也很佩服修繕志工的善心與毅力，長期為弱勢服務，讓社會更溫暖。