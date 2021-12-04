台南大遠百聖誕樹公益點燈　 黃偉哲：感大遠百連續13年的付出

▲台南市長黃偉哲、遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳等人，一起參與「2021遠百愛分享」愛的聖誕節點燈公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市百貨界最高的聖誕樹4日晚在台南大遠百正式點燈，市長黃偉哲、遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳及市議員呂維胤、蔡筱薇等人在台南大遠百的戶外廣場，一起參與「2021遠百愛分享」愛的聖誕節點燈公益活動，台南大遠百也捐贈360雙運動鞋給台南市偏鄉關懷學童，帶給學童滿滿的溫暖與祝福。





黃偉哲市長表示，大遠百聖誕節公益點燈活動今年已經進入第13年，遠東集團在徐董事長的帶領下，帶給許多偏鄉的孩子溫暖，也帶給許多地方的青農，一個農產品展示的舞台，在此他非常感謝遠東百貨對台南市的付出和創造的機會。





遠東百貨總經理徐雪芳表示，台南大遠百愛分享愛的聖誕節公益活動到目前已持續13年了，這個活動今年榮獲亞洲企業商會社會責任獎的「社會公益發展獎」，這是一個愛分享及分享愛的活動，在今年有超過50個單位一起合作準備了360雙球鞋送給偏鄉的小朋友，感謝協助送出每一雙鞋子的遠百好朋友。





今晚活動的開場是最萌的國軍娃娃帥氣跳舞表演，接著是太日樂集太鼓氣勢磅礴的震撼演出；現場並設有台南聖誕臨時郵局辦理收寄服務，而且購買郵票即可蓋世界唯一限量特別版的紀念郵戳。





今年邀請台南市9所國小的偏鄉學童七股國小、文山國小、北門國小、蚵寮國小、仁愛國小、建功國小、佳里國小、大文國小、樹林國小，共計150位學生一起參加「2021遠百愛分享」愛的聖誕節點燈公益活動。

今天所有偏鄉學童都獲得很豐盛的聖誕禮物，黃偉哲市長贈送南波灣船包、遠東集團徐旭東董事長代表贈送愛心運動鞋、遠東百貨總經理送最時尚的文具組合包，小朋友也回贈了自己簽名的愛心大卡片給黃偉哲市長和徐董事長；另外還有來自各界送的愛心禮物，讓每個小朋友度過非常開心興奮的一天。