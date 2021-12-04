台南民治市民廣場聖誕點燈溫馨熱絡　黃偉哲歡迎來台南歡慶耶誕跨年

▲台南市政府4日晚上在民治市民廣場舉行「2021幸福台南．耶誕點燈」活動，由市長黃偉哲等人一起點亮聖誕樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市政府4日晚上在民治市民廣場舉行「2021幸福台南．耶誕點燈」活動，點燈儀式除播放以台南市政亮點為主題的沙畫影片，並由市長黃偉哲等人一起點亮聖誕樹，黃偉哲開心祝福所有市民新的一年順遂圓滿，並現場抽出6台腳踏車幸運得主，黃偉哲歡迎全國朋友到台南參加耶誕跨年親子活動及演唱會，一起快樂迎新年。





市長黃偉哲表示，就任市長以來已是第3年回到新營點燈，希望疫情遠去，新營及台南繼續繁榮，並希望市民朋友們都健康平安喜樂。



「2021幸福台南．耶誕點燈」活動4日下午2時起，由熱鬧的倉庫市集為活動暖場，晚上由金鐘獎最佳主持人陳凱倫揭開活動序幕，點燈儀式首先播放沙畫大師莊明達特別為台南製作的沙畫影片，展現市長黃偉哲就任以來的市政成果，在美好的氣氛中，市長黃偉哲與夫人劉育菁及市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、趙昆原等貴賓一同點亮廣場上的聖誕樹，在《祝你幸福》的音樂中為彼此祝福及禱告。





秘書處指出，今年民治市民廣場的聖誕樹高5.5公尺，以「彩蝶護佑、遇見星星」為主視覺，希望在吉祥彩蝶的祝福下，陪伴市民朋友平安度過疫情，而活動節目相當精彩，有圓夢天使陳燕萍與超偶冠軍歌手艾成現場演唱，台灣之光李佳峰展現令人驚嘆的魔術表演，以及台南在地團體活水敬拜團、右武衛兒童合唱團與育德工商帶來勁歌熱舞，現場氣氛熱鬧滾滾。





此外，秘書處感謝台南市警察局、消防局、南瀛親子館暨新營區親子悠遊館，以及新營在地的真善美生命關懷協會、倉庫市集、育德工商與右武衛兒童合唱團等單位共襄盛舉，為「2021幸福台南．耶誕點燈」活動增添光彩，也讓大新營地區的朋友在冬日夜晚備感溫馨。





黃偉哲進一步表示，就任以來連續3年在民治市政中心辦理耶誕點燈活動，受到大新營地區市民朋友的廣大迴響，除了讓市民朋友在歲末時節感受市府溫馨的祝福外，同時也藉此進行城市行銷，相信台南旅遊品牌將更深植人心、發光發熱，展現亮眼成績。