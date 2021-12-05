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雲嘉南風景區「地景藝術美食饗宴」台南場登場　觀光局副局長林信任出席晚宴

▲為交通部觀光局副局長林信任等人出席雲嘉南風景區「地景藝術美食饗宴」台南場相當熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為交通部觀光局副局長林信任等人出席雲嘉南風景區「地景藝術美食饗宴」台南場相當熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局副局長林信任，4日晚上出席在台南北門水晶教堂舉辦的「2021 Love上雲嘉南-地景藝術美食饗宴」台南場晚宴，他相當肯定雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能任內，讓轄區景點北門井仔腳瓦盤鹽田歷史榮獲2021「全球百大永續故事」等幾個大獎，把北門推向國際舞台，令人刮目相看。

雲管處長徐振能並力邀民眾到雲嘉南濱海國家風景區體驗海口風情、吹吹海風、體驗農漁鄉村濃厚的人情味。

徐振能表示，今年「雲嘉南濱海國家風景區地景藝術美食產業深度旅遊輔導案」，針對雲嘉南產業輔導再深化，以雲管處近年獲國際設計大獎肯定的地景藝術景點，串聯在地特色美食及2021經典小鎮特色，以1日遊、2日遊遊程方式，持續招募約40家旅行社業者、媒體、部落客，進行雲嘉南風景區深度踩線，體驗雲嘉南濱海風情，遊賞榮獲國際設計大獎的地景設計藝術，如北門婚紗美地夢幻島，榮獲2020義大利國際 A設計大獎、嘉義布袋海景公園(高跟鞋教堂)「龍宮」獲得2021德國柏林地景藝術設計獎銀獎、「風之晶」獲得美國繆思設計獎銀獎及台南北門井仔腳瓦盤鹽田歷史榮獲2021「全球百大永續故事」獎。

包括市議員方一峰、蔡秋蘭及市府觀光旅遊局副局長林國華、市政顧問蔣琦君、北門區長張政郎等許多來賓都出席4日晚間「2021 Love上雲嘉南-地景藝術美食饗宴」台南場，席開25桌在北門水晶教堂廣場隆重登場，這也是北門地標地景-水晶教堂北門婚紗美地第1次「辦桌」，配合教堂夜間美景，顯得相當浪漫，承包廠商特別有趣公司總經理翁廷芳推薦旅行社業者這個有歷史及美景的好地方。

▲為交通部觀光局副局長林信任等人出席雲嘉南風景區「地景藝術美食饗宴」台南場相當熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北門井仔腳瓦盤鹽田經營業者台灣守護文創公司董事長陳仁昌，將鹽田生產的職人日曬海鹽贊助提供美食饗宴使用做為料理，除藉機推廣自家成功鹽品牌外，也把200多年悠久歷史的井仔腳瓦盤鹽田景點推薦給旅行社業者及部落客。

農村辦桌總鋪師-偉哥上菜，運用在地特色食材，包括平安鹽做為鹽焗蝦等料理、結合流水席總舖師料理呈現美食餐桌饗宴，同步推廣在地特色小農、小漁，進行「地景藝術美食饗宴」，加上在地小橘子樂團表演，的確是一場結合傳統與時尚的創意展現，頗有詩情畫意之感覺。

徐振能強調，近年來因受疫情影響，重創眾多人的生活經濟，然而在雲嘉南濱海地區大多從事農漁業生產的業者來說，從產地直送到都會的餐桌食材，卻也開啟不同的服務模式，在疫情逐漸趨穩的情況下，特別籌劃「2021 Love上雲嘉南-地景藝術美食饗宴」的活動，主要目的是想透過旅遊業者、媒體、部落客，在踩線體驗後，協助在地整合農漁特產品聯合行銷，發展「休閒觀光」、「生態教育」、「產業體驗」等3級、4級(知識經濟)產業帶來消費人潮，藉而增加1級生產、3級加工業產品的價值，並創造雲嘉南3縣市聯合行銷的契機。

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