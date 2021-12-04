台南市消防局第七大隊FB粉絲團　線上直播「火神護祐平安祈福2」

▲台南市消防局第七大隊特地在FB粉絲專頁上進行網路直播，介紹「火神護祐平安祈福2」的意象及相關流程時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈儀式，已將大小朋友的燈籠經由台南高商美術班老師評審完成，發布於「台南市消防局第七救災救護大隊FB粉絲專頁」，4日第七大隊特地在FB粉絲專頁上進行網路直播，介紹活動推廣意義、與祀典武廟合作結合火德星君的意象及相關流程。

第七大隊長黃輝林表示，延續前一年的參與熱度，同時市長黃偉哲及消防局長李明峯特別支持本次消防燈籠活動，今年度的台南市民眾及同學的參與更甚以往，超過2000顆燈籠聚集在中正分隊，今天特別利用機會由消防同仁余佩汎及許家銘擔任直播主持人，在燈籠環繞的場景下生動有趣的介紹相關內容。

本次活動接下來的重點行程有2022年1月2日上午9時恭迎台灣祀典武廟火德星君至消防局第七大隊、2022年1月19日上午9時迎火德星君至消防局中正分隊、1月19日晚上6時30分在中正分隊由市長黃偉哲進行點燈儀式，並邀集消防局第七大隊消防及義消同仁、婦女防火宣導隊及消友會第七辦事處一同在台南市區與火德星君防火防災宣導祈福繞境活動。

消防局第七大隊接下來會再辦理網路直播活動，請市民朋友持續關注粉絲專頁，按讚留言並分享，將會有提供神秘小禮物，最後，在此呼籲市民朋友，近期天氣寒冷，平時居家環境仍應維持通風，防範一氧化碳中毒，另請留意用火安全，降低火災發生，珍惜消防救護資源，共建安全城市的居家環境。