　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假辦案真性侵！前員警硬上報案人12歲女　法官批「惡性非輕」重判

▲桃園市何姓男子在2019年1月間認識念國中的14歲少女，2人交往數度前往摩鐵發生親密關係導致少女懷孕生下1女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台南佳里分局前殷姓員警竟假藉辦案名義，對報案人年僅12歲的女兒性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台南報導

台南市前殷姓員警因故認識一對前來報案的母女，不過殷男竟假借辦案之名，明知報案人女兒花花（化名）年僅12歲，趁著報案人外出和花花獨處之際，以體格優勢對花花性侵得逞，事後台南地檢署更在花花的內褲、短褲和棉被上均發現殷男的DNA，依法將其起訴。台南地院審理後，依強制性交罪，重判殷男有期徒刑11年，褫奪公權5年。

殷姓員警去年6月因受理詐欺案件，因而認識一對前來報案的母女倆，殷男明知報案人的女兒花花當時才剛國小畢業，卻假藉辦案名義，趁著和花花獨處之際，利用體格優勢，不顧花花都次抗拒表達「不要」、「阿伯請你不要這樣」等語，對其性侵得逞。

殷員所屬分局獲報後，立即派鑑識人員前往花花住處採證，扣得花花所穿的藍色短褲、棉被等證物，並同時將花花帶往驗傷，發現花花的內褲、短褲與棉被等證物上均驗出殷男的DNA，而花花當時所穿的短褲上更被驗出「前列腺抗原檢測」陽性反應，依法將殷男移送法辦。

庭審時，殷男始終否認假借員警職務對花花性侵得逞一事，向法官辯稱，去年6月11日報案人前來報案，但因未備妥資料，因此僅有諮詢，並未受理報案，後續報案人表示有事情要和他請教，因此才會約在台南市某宮廟見面；6月21日事發當天，當時他躺在床上休息，未料花花卻突然靠近他，問他為何不趕快解決她們家的債務問題，並指出報案人先前因債務問題割腕，最後主動趴上來，而他因有早洩問題，才會讓精液流出來等語。

台南地院審理後指出，殷男辯稱花花是為了債務一事主動趴在他身上等語，但經查後發現在性侵案件發生前，報案人就曾假借花花的名義，開口向殷男表示因積欠債務3萬元，需要1.6萬應急，而殷男卻不顧自己也有債務問題，爽快答應幫她們還債，顯非常理，法官表示，既然花花向殷男求助未遭遇任何困難，又何須在此次向殷男要求金錢資助時，以桃色換取？而事後社工等證人也表示，花花在案發後情緒低落，甚至出現自殘傾向，後續對殷男所傳之簡訊，也皆不願回應等情形來看，不採信殷男的證詞。

法官審酌殷男身為人民保母，不思保護幼弱，知法犯法，不顧花花抗拒，對其性交得逞，造成花花身心均受相當大之傷害，且殷男飯後一再狡辯，惡性非輕，至今更未賠償花花母女，態度難認良好，衡量其智識與經濟程度後，依公務員假借職務上機會，故意對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判殷男有期徒刑11年，褫奪公權5年。

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
周杰倫驚喜現身！黑人「要下去打嗎」網嗨翻
快訊／詹宏志替林秉樞傳訊媒體高層　總統府回應了
林秉樞找上民進黨前秘書長！他自爆「曾收履歷」
搭訕烏克蘭正妹「先報尺寸」！她嗆台男：約吃飯就能上床
前警員硬上12歲女！辯「她主動趴上來」
心跳越快越短命！醫曝「關鍵數字」證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭南方澳豆腐岬釣客落海　無生命跡象搶救中

女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起

三寶大媽騎車「極致硬切」！下秒車道自摔痛苦掙扎…險遭轎車爆頭

假辦案真性侵！前員警硬上報案人12歲女　法官批「惡性非輕」重判

高雄24歲女凌晨自撞分隔島！白車橫躺翻覆路中　2人一度受困

李國毅酒駕違規畫面曝！飯店前一個Move害慘他　再吃2張罰單

台86線貨車失控撞安全島　駕駛搶救不治女乘客受傷

快訊／踹飛6歲繼子暴打妻軟禁2年　渣男台中落網

消防版林秉樞分手8年狂傳私密片！　老公、同學都不放過

不要命！毒蟲吸安開車恍神停路中　路人叫醒繼續開「直衝分隔島」

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

阿伯騎車突然轉彎「汽車前停下」　詭異回頭後離開...網：碰瓷失敗？

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

快訊／宜蘭南方澳豆腐岬釣客落海　無生命跡象搶救中

女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起

三寶大媽騎車「極致硬切」！下秒車道自摔痛苦掙扎…險遭轎車爆頭

假辦案真性侵！前員警硬上報案人12歲女　法官批「惡性非輕」重判

高雄24歲女凌晨自撞分隔島！白車橫躺翻覆路中　2人一度受困

李國毅酒駕違規畫面曝！飯店前一個Move害慘他　再吃2張罰單

台86線貨車失控撞安全島　駕駛搶救不治女乘客受傷

快訊／踹飛6歲繼子暴打妻軟禁2年　渣男台中落網

消防版林秉樞分手8年狂傳私密片！　老公、同學都不放過

不要命！毒蟲吸安開車恍神停路中　路人叫醒繼續開「直衝分隔島」

Omicron擴散全球43地　英國科學家：空氣傳播可能較強

日本爸要女兒嫁來台灣原因曝　她在台看到這畫面：嚇到了

2021「臺灣國際漁業展」實體展落幕　線上續展至12月31日

快訊／宜蘭南方澳豆腐岬釣客落海　無生命跡象搶救中

柯瑞再秀2樓通道神射　這球「負度角」真的太扯了！

奧斯塔羅12星座一周運勢1206-1212　處女看緊荷包、天蠍與另一半溝通困難

詹宏志替林秉樞傳訊媒體高層　總統府：顯然許多人遭到嫌犯矇騙

女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起

段宜康稱與林秉樞不熟　網友揭四大疑點：跟不熟的人講這麼久電話？

台達電平均月薪破5萬！　員工最滿意「年終獎金」及「固定加薪」

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

林秉樞戶頭2300萬！ATM明細曝　5萬房錢還要小女友出

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

即／踹飛6歲繼子暴打妻　渣男台中落網

李國毅酒駕違規畫面曝！

咬死3歲童！比特犬現況曝

他欠500元遭暴打　少年嗆：大甲沒人會保你

渣男外遇產女！　孝妻「獲贈5房產」卻又慘遭霸凌

林秉樞打完高嘉瑜2周後　花百萬買這東西

消防版林秉樞外流私密片！　老公、同學都不放過

街上看到瑪莎拉蒂　他直接拖吊回家

起底彰化恐怖老公　驚人家世曝光

即／高雄男陳屍摩鐵　房務員開門嚇壞

台86凌晨驚傳車禍　2人送醫1命危

更多熱門

相關新聞

台南民治市民廣場聖誕點燈溫馨熱絡

台南民治市民廣場聖誕點燈溫馨熱絡

台南市政府4日晚上在民治市民廣場舉行「2021幸福台南．耶誕點燈」活動，除播放以台南市政亮點為主題的沙畫影片，並由市長黃偉哲等人一起點亮聖誕樹，黃偉哲開心祝福所有市民新的一年順遂圓滿，並現場抽出6台腳踏車幸運得主，黃偉哲歡迎全國朋友到台南參加耶誕跨年親子活動及演唱會，一起快樂迎新年。

台南大遠百聖誕樹公益點燈

台南大遠百聖誕樹公益點燈

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

台南市消防局第七大隊FB粉絲團

台南市消防局第七大隊FB粉絲團

台南市勞工領袖大學歡喜畢業

台南市勞工領袖大學歡喜畢業

關鍵字：

台南佳里分局員警性侵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

一喝酒就臉紅！罹「2種癌機率暴增」　近50%台灣人都是

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

迪麗熱巴、楊洋傳CP成真！　「近照2線索」掀熱議

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

快訊／李國毅道歉酒駕做了不好的示範：永不再犯！

林秉樞戶頭2300萬！ATM明細曝　5萬房錢還要小女友出

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

古娃娃宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

即／踹飛6歲繼子暴打妻　渣男台中落網

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面