假辦案真性侵！前員警硬上報案人12歲女　法官批「惡性非輕」重判

▲台南佳里分局前殷姓員警竟假藉辦案名義，對報案人年僅12歲的女兒性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台南報導

台南市前殷姓員警因故認識一對前來報案的母女，不過殷男竟假借辦案之名，明知報案人女兒花花（化名）年僅12歲，趁著報案人外出和花花獨處之際，以體格優勢對花花性侵得逞，事後台南地檢署更在花花的內褲、短褲和棉被上均發現殷男的DNA，依法將其起訴。台南地院審理後，依強制性交罪，重判殷男有期徒刑11年，褫奪公權5年。

殷姓員警去年6月因受理詐欺案件，因而認識一對前來報案的母女倆，殷男明知報案人的女兒花花當時才剛國小畢業，卻假藉辦案名義，趁著和花花獨處之際，利用體格優勢，不顧花花都次抗拒表達「不要」、「阿伯請你不要這樣」等語，對其性侵得逞。

殷員所屬分局獲報後，立即派鑑識人員前往花花住處採證，扣得花花所穿的藍色短褲、棉被等證物，並同時將花花帶往驗傷，發現花花的內褲、短褲與棉被等證物上均驗出殷男的DNA，而花花當時所穿的短褲上更被驗出「前列腺抗原檢測」陽性反應，依法將殷男移送法辦。

庭審時，殷男始終否認假借員警職務對花花性侵得逞一事，向法官辯稱，去年6月11日報案人前來報案，但因未備妥資料，因此僅有諮詢，並未受理報案，後續報案人表示有事情要和他請教，因此才會約在台南市某宮廟見面；6月21日事發當天，當時他躺在床上休息，未料花花卻突然靠近他，問他為何不趕快解決她們家的債務問題，並指出報案人先前因債務問題割腕，最後主動趴上來，而他因有早洩問題，才會讓精液流出來等語。

台南地院審理後指出，殷男辯稱花花是為了債務一事主動趴在他身上等語，但經查後發現在性侵案件發生前，報案人就曾假借花花的名義，開口向殷男表示因積欠債務3萬元，需要1.6萬應急，而殷男卻不顧自己也有債務問題，爽快答應幫她們還債，顯非常理，法官表示，既然花花向殷男求助未遭遇任何困難，又何須在此次向殷男要求金錢資助時，以桃色換取？而事後社工等證人也表示，花花在案發後情緒低落，甚至出現自殘傾向，後續對殷男所傳之簡訊，也皆不願回應等情形來看，不採信殷男的證詞。

法官審酌殷男身為人民保母，不思保護幼弱，知法犯法，不顧花花抗拒，對其性交得逞，造成花花身心均受相當大之傷害，且殷男飯後一再狡辯，惡性非輕，至今更未賠償花花母女，態度難認良好，衡量其智識與經濟程度後，依公務員假借職務上機會，故意對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判殷男有期徒刑11年，褫奪公權5年。