情侶檔賣大麻被抓...暗中通報共犯　百株大麻丟大排水想滅證

▲龍潭警分局破獲販賣及栽植大麻毒品案。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭警分局偵查隊專案小組、3日晚間於桃園查獲郭嫌及其梁姓女友販賣毒品大麻30公克，經警方漏夜偵訊後，確認郭嫌在其彰化承租的透天住宅房間內栽種大麻，為掌握案件時效，旋即漏夜南下馳赴彰化查緝。未料，郭嫌及其女友在遭警方查獲當下，即暗中通知另名共犯黃嫌，將栽種的大麻載走，傾倒於大排水溝內，以企圖滅證。

龍潭警分局5日表示，該局日前在桃園市查獲多件毒品交易案件，隨即成立專案小組持續蒐報向上溯源，發現居住於彰化縣的郭姓男子於網路上販售毒品情事，專案小組於3日晚間先於桃園市當場查獲郭嫌(35歲)及其梁姓女友(29歲)販賣二級毒品大麻30公克，經警方漏夜偵訊及運用科技偵查犯罪技術，確認郭嫌在其彰化承租的透天住宅房間內栽種大麻，遂即會同本局刑事警察大隊科技偵查隊、南投縣及彰化縣警方等單位共同前往查緝，共計查獲了大麻毒品活株100株、成品39.85公克及製造栽種工具1批。

▲▼龍潭警南下彰化在排水溝撈出百株大麻。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警方專案小組先於桃園市查獲郭嫌等2人販賣二級毒品大麻時，經檢視發現該扣案大麻成品色澤青翠，研判應係初製完成，隨由本局刑事警察大隊科技偵查隊勘查郭嫌所持用之行動電話，發現存放有種植大麻、器具等照片。為掌握案件時效，旋即漏夜南下馳赴彰化查緝，期間發現郭嫌及其女友企圖湮滅證據，在遭警方查獲當下即通知彰化在地的另1名共犯黃嫌(38歲)，黃嫌獲得訊息後立即將郭嫌栽種之大麻載走，傾倒於大型排水溝內。

龍潭專案小組員警鍥而不捨緊急向當地消防局商借捕撈網，連續3個多小時在寒冷的深夜裡摸黑從又髒又臭的排水溝內，逐一撈起大麻毒品活株100株，另外也在郭嫌租屋處再查獲大麻成品9.85公克及種植大麻所需之製造工廠設備等相關犯罪證據，經詢郭等3嫌均坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，對於郭嫌販賣毒品對象以及毒品流向部份，警方仍積極持續追查。

龍潭警分局分局長蔡啟仁表示：由於毒品對社會的影響甚大，近年來國內各種毒品氾濫的態勢迅速，警方疫情期間仍努力不懈並及時的偵破毒品案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩毒品維護社會治安，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。