　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興分局專案小組執行毒品查緝勤務，逮獲多名毒販，根據偵辦線索向上溯源，揪出一對有「最萌身高差」的毒鴛鴦，警方循線追查到兩人所租屋的大樓，日前持搜索票前往，當場查獲安非他命、神仙水、一粒眠等證物，訊後依法送辦。

▲▼ 高雄毒鴛鴦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄一對毒鴛鴦遭逮，藥腳供出有利訊息，表示兩人有「最萌身高差」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼ 高雄毒鴛鴦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方在門外埋伏已久，趁兩人出門購物上前逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，根據先前偵辦線索向上溯源，追查出一名24歲陳姓男子、29歲黃姓女子，兩人為情侶關係，在高雄地區毒品圈小有名氣，經常進貨販賣安非他命等毒品，提供不特定年輕人施用。

▲▼ 高雄毒鴛鴦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方於屋內查獲毒品、吸食器、現金等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

承辦警官說，專案小組自9月起，調閱案發地點、相關路口監視器，並掌握情侶檔販毒車輛，另外也根據藥腳提供情侶檔資訊，表示兩人都是一起外出交易，陳男瘦又高、黃女又特別矮，兩人站在一起，目測至少差20-30公分，交叉比對後，循線查出租屋處。

▲▼ 高雄毒鴛鴦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲毒鴛鴦於畫面同框，身高有明顯差距。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，22日晚間9點30分，專案小組持搜索票和拘票在門外埋伏九，逮到情侶檔正要外出購物，屋內查獲安非他命150公克、神仙水9瓶、一粒眠10錠、吸食器、磅秤等販售毒品證物，全案經偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▲▼ 高雄毒鴛鴦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄毒鴛鴦遭逮。（圖／記者許宥孺翻攝）

【更多新聞】

獨／男大生打BNT高燒不退ICU搶命　高市衛生局調查結果出爐

獨／心跳68！肚皮內「摩斯密碼」求救　醫大驚急送孕媽剖腹

高雄林皇宮變接種站！網好奇「能邊吃邊打嗎」　衛生局解釋了

快訊／驚悚畫面曝！女騎士疑闖紅燈遭車攔腰撞噴　送醫搶救不治

郵局前碰一聲！28歲男負債百萬墜樓爆血亡　同大樓2周內第2起

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
高向鵬昏迷10天　公司親曝最新狀況
身價875億男星「被逼陪酒」直播開罵了！　嗆爆：裝什麼逼
快訊／12：38規模4.5地震！　最大震度3級
驚悚畫面！小六童遭輾壓拖行　肋骨斷12根命危
快訊／中正紀念堂2民眾接種送醫！　1人跌倒撞到頭
綠委提修法罷免門檻改35％　「否則冤冤相報何時了」
「北捷魷魚妹」解放渾圓雪乳　IG粉絲暴增4倍：下次要換001
刪Q後《選罷法》吵翻天！館長吐真言：別雙標輸不起
正妹「不是處女」罪惡輕生：我是狗！男友硬逼墮胎又絕育

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瞎掰1700台夏普電視便宜賣詐310萬　找司機假見證「看到2千台」

大貨車油壓尾門重壓！司機一聲慘叫...警民10人奮力抬起救人

驚悚！宜蘭小六生過馬路遭輾壓拖行　肋骨斷12根氣血胸命危

8人登白姑大山1女摔倒骨折　搜救人員6小時輪番抬下山

影像曝！酒駕男路口左轉　對向男大生騎車剎不住撞上慘摔

阿北路邊「刁車」警拚命推　卡死真相讓波麗士笑到岔氣

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

男師出軌同校女師！遭正宮嗆：把你閹掉　他嚇到天天穿牛仔褲睡覺

混血正妹17歲扛百萬債4年還清　苦讀拚上國立大學！曝超辛酸一面

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

達人分享20個湯匙的隱藏用途 當房門固定器、幫快速剝蛋殼

瞎掰1700台夏普電視便宜賣詐310萬　找司機假見證「看到2千台」

大貨車油壓尾門重壓！司機一聲慘叫...警民10人奮力抬起救人

驚悚！宜蘭小六生過馬路遭輾壓拖行　肋骨斷12根氣血胸命危

8人登白姑大山1女摔倒骨折　搜救人員6小時輪番抬下山

影像曝！酒駕男路口左轉　對向男大生騎車剎不住撞上慘摔

阿北路邊「刁車」警拚命推　卡死真相讓波麗士笑到岔氣

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

男師出軌同校女師！遭正宮嗆：把你閹掉　他嚇到天天穿牛仔褲睡覺

混血正妹17歲扛百萬債4年還清　苦讀拚上國立大學！曝超辛酸一面

青埔哥買大樓「1樓是商場」加分嗎？內行曝1大雷勿踩：賣吃的母湯

台南將軍吼音樂節最後一天！「6分鐘煙火秀」今登場　開放候補進場

死亡競速！賽車失控「衝向觀眾」2童喪命8人受傷　恐怖現場曝

澳洲缺車潮雪上加霜　這次元兇竟是蟲蟲危機

瞎掰1700台夏普電視便宜賣詐310萬　找司機假見證「看到2千台」

「最吝嗇億萬富豪」排行榜出爐！貝佐斯、馬斯克入圍...捐不到1%

高向鵬昏迷10天...恬娃爆他清醒說話：我是你爸爸　公司親曝真相

《蜘蛛人：新宇宙》男星才宣布要當爸　僅一個月分手新歡「靈蝶」

松葉蟹腳吃到飽！宜蘭MU TABLE也推海鮮祭　晚餐加碼送半隻龍蝦

打擊率5成60史上第3高　勇士羅沙里歐奪國冠賽MVP

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

社會熱門新聞

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

房仲迷倒富婆　變臉嫌「年紀比我媽大」告性騷擾

OL瑜珈遭「雙手滑進內衣」　爆哭控印度籍教練性騷

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

桃園妹夜歸被跟蹤　恐怖男竟在門口硬上

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

鐵花窗職人怒：工地沒廁所不接案　千人辛酸

混血正妹扛百萬債　苦讀拚上國立大學

即／彰化今晚送肉粽　路線圖曝「勿逗留防沖犯」

趙建銘判3年8月！26日台中報到發監

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

即／西子灣大浪捲走2男大生　1獲救1抱消波塊保命

驚悚畫面曝！嬤推娃娃車載孫過馬路遭撞飛

更多熱門

相關新聞

酒駕男路口左轉　男大生騎車剎不住撞上慘摔

酒駕男路口左轉　男大生騎車剎不住撞上慘摔

碰！彰化1名柯姓男子(47歲)酒駕沿鹿港鎮中正路左轉鹿東路時，恰巧許姓男大生(19歲)騎乘機車正要直行，雙方在路口發生碰撞，造成許男手骨折及身體多處擦挫傷送鹿基治療，無生命危險，柯男被依公共危險罪移送。

今晚至明晨濕冷再一波　轉晴時間點曝光

今晚至明晨濕冷再一波　轉晴時間點曝光

高雄貨車「失控翻覆」再撞對向車　駕駛送醫不治

高雄貨車「失控翻覆」再撞對向車　駕駛送醫不治

未來一週恐有雙颱！　時間點、路徑預測一次看　

未來一週恐有雙颱！　時間點、路徑預測一次看　

金門海洋藝術季　北山播音牆重現鄧麗君廣播

金門海洋藝術季　北山播音牆重現鄧麗君廣播

關鍵字：

高雄新興分局販毒藥腳毒鴛鴦最萌身高差安非他命神仙水一粒眠影音

讀者迴響

熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

全聯堅持不上市？　林敏雄有2理由

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面