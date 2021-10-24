高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興分局專案小組執行毒品查緝勤務，逮獲多名毒販，根據偵辦線索向上溯源，揪出一對有「最萌身高差」的毒鴛鴦，警方循線追查到兩人所租屋的大樓，日前持搜索票前往，當場查獲安非他命、神仙水、一粒眠等證物，訊後依法送辦。

▲高雄一對毒鴛鴦遭逮，藥腳供出有利訊息，表示兩人有「最萌身高差」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方在門外埋伏已久，趁兩人出門購物上前逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，根據先前偵辦線索向上溯源，追查出一名24歲陳姓男子、29歲黃姓女子，兩人為情侶關係，在高雄地區毒品圈小有名氣，經常進貨販賣安非他命等毒品，提供不特定年輕人施用。

▲警方於屋內查獲毒品、吸食器、現金等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

承辦警官說，專案小組自9月起，調閱案發地點、相關路口監視器，並掌握情侶檔販毒車輛，另外也根據藥腳提供情侶檔資訊，表示兩人都是一起外出交易，陳男瘦又高、黃女又特別矮，兩人站在一起，目測至少差20-30公分，交叉比對後，循線查出租屋處。

▲毒鴛鴦於畫面同框，身高有明顯差距。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，22日晚間9點30分，專案小組持搜索票和拘票在門外埋伏九，逮到情侶檔正要外出購物，屋內查獲安非他命150公克、神仙水9瓶、一粒眠10錠、吸食器、磅秤等販售毒品證物，全案經偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄毒鴛鴦遭逮。（圖／記者許宥孺翻攝）

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