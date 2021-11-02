通緝女友躲天花板！毒鴛鴦落網　警局上演求婚記發誓痛改前非

▲▼男吸毒女通緝，毒鴛鴦雙雙落網，情侶和母親3人抱頭痛哭。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊日前循線在北屯區查獲40多歲李姓男子透過通訊軟體買毒，持搜索票前往果然查出毒品，眼尖員警發現天花板塌陷，疑有重物，原來是被通緝的女友阿金躲藏在夾層，情侶雙雙落網，眼看女友即將入監分離，李男請求警方通知母親到場見證，下跪向女友求婚，3人抱頭痛苦，發誓出獄後痛改前非。

警方調查，李嫌平日透過LINE、微信等通訊軟體與買家聯繫，並以「男的、女的」作為毒品代號躲避警方追緝，警方蒐證完備後，持搜索票在李嫌住處，查獲海洛因5包（毛重29.64公克）、安非他命13包（毛重186.53公克）、咖啡包25包（毛重110.07公克）、手槍子彈9顆、手槍彈匣1個、毒品吸食器2組、熱風槍1支、咖啡包空分裝袋166個、手機6支等。

警方搜索過程中，發現李嫌住處3樓天花板下陷，疑似堆放重物，且發出聲響，立即掀開天花板查看，發現李嫌的女友阿金藏匿在夾層中，經查阿金因涉藥事法遭判刑3年10個月遭到通緝，看到警方上門，一時情急，直接爬上天花板躲藏，但仍難逃警方法眼，雙雙落網帶回偵辦。

李嫌與阿金兩人2年前因吸食毒品結識，李嫌經常對阿金噓寒問暖、關懷備至，使阿金產生好感進而交往同居，即使阿金因為李嫌販賣毒品導致同時落網，阿金亦無怨無悔。

李嫌有感於阿金即將入監服刑，自身亦涉販毒重罪，分離在即，當場在刑警大隊辦公室內深情告白求婚，相約出獄後痛改前非，此後不離不棄，亦請求偵辦員警通知家中年邁母親到場見證，李嫌偕同阿金當場向母親下跪懺悔，3人抱頭痛哭，員警意外在辦公室內見證這一幕，感慨「歹路不可行」!

警方表示，李嫌依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴，阿金因判刑確定遭通緝隨即發監執行，警方呼籲販賣毒品最重可處死刑、無期徒刑，切莫以身試法。