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台南情侶檔販毒收五倍券　另類「振興」警方也傻眼

▲台南市警六分局查獲販毒案，起獲大麻、安非他命、海洛因等多項毒品證物，及1份五倍券、現金等贓款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局查獲販毒案，起獲大麻、安非他命、海洛因等多項毒品證物，及1份五倍券、現金等贓款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局7月間查獲1名吸毒犯嫌，幹員近3個月溯源追查下，掌握上游藥頭販毒事證，26日兵分多路分持搜索票、拘票，同步執行收網行動，在台南市逮捕一對毒鴛鴦，當場並搜扣大麻、安非他命、海洛因等多項毒品證物，而10月初剛發放的五倍券，竟也被拿來以抵9折的方式交易，「振興」毒品，讓警方傻眼。

▲台南市警六分局查獲販毒案，起獲大麻、安非他命、海洛因等多項毒品證物，及1份五倍券、現金等贓款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警六分局經鍥而不捨全力追查下，終於日前掌握43歲黃姓男子及42歲劉姓女子等毒鴛鴦落腳處，26日見時機成熟，且相關事證完備，經向地檢署與法院聲請核發多張搜索票、拘票及強制調驗許可書，由檢察官指揮市警六分局及刑警大隊偵六隊執行搜索、拘提，在台南市查獲該對毒鴛鴦，並搜扣一級毒品海洛因12包（毛重共25.41公克）、二級毒品安非他命9包（毛重39.25公克）、大麻葉2包（毛重2.97公克）、現金12200元及1份五倍券等證物，27日再同步拘獲林姓藥腳等5人到案。

▲台南市警六分局查獲販毒案，起獲大麻、安非他命、海洛因等多項毒品證物，及1份五倍券、現金等贓款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

令警方深感意外的是，原本政府立意要振興經濟所發放的五倍券（5000元），竟被吸毒者以抵9折面額價格（4500元）低價購買毒品，且查獲坊間少見的大麻葉。警方強調：大麻在毒品防條例的分類中仍屬二級毒品，在台灣是禁止吸食的，民眾勿因好奇而誤蹈法網。

▲台南市警六分局查獲販毒案，起獲大麻、安非他命、海洛因等多項毒品證物，及1份五倍券、現金等贓款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局長陳錦文表示，警方堅守「毒品零容忍」立場，絕對「向上溯源、向下刨根」，並呼籲民眾：施用毒品僅會讓人沈淪其中，無法自拔，且嚴重危害身體健康，年輕人切勿因好奇，或同儕朋友的慫恿下就輕易嘗試，警方掃蕩毒品決心絕不手軟，誓言將毒品趕出社區，讓民眾安居樂業、免於毒害。

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