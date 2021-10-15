情侶檔騙她「你兒子被綁架」　拐50萬金飾變現30萬...爽買金墜子

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人在9月底接獲電話，對方聲稱婦人兒子因涉及債務糾紛遭綁架，要求婦人準備現金、金子面交，最後婦人當天將金手鍊、金手鐲以及金項鍊等財物交給對方，事後驚覺詐騙報警。

警方調查，57歲的周姓婦人，在2021年9月29日上午接獲詐騙電話，對方聲稱婦人兒子因涉及債務糾紛遭人綁架，要婦人交付現金、金子等財物，婦人一聽不疑有他，隨即家中金飾打包。

▲周姓婦人將金飾交給詐騙毒鴛鴦，2人（紅圈）得手後到當舖換現金、墜飾以及金項鍊。（圖／記者邱中岳翻攝）

周姓婦人將手邊的金龍鳳手鐲1對、金手鍊1對、金項鍊1條、紅寶石戒指2只，共計價值50萬元，在當天上午11時許交給對方，後來才知道被人詐騙，隨即跑到大同分局寧夏路派出所報案。

警方獲報後展開調查，發現22歲朱姓男子、24歲林姓女子涉案，2人是情侶，隨即前往桃園逮人，先在1樓逮捕朱男，後又在2樓住處逮捕林姓女友，警方並在住處內查獲安非它命殘渣袋2個、吸食器1組。

▲毒鴛鴦騙走50萬金飾變現30萬元，還買了黃金墜子以及金項鍊，警方上門逮人查獲毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

朱姓男子得手後，隨即將部分金飾拿去典當30萬元現金，其餘還換成黃金墜子、金項鍊等證物，訊後將人依毒品、詐欺罪嫌送辦。警方也將持續溯源追查幕後主嫌。

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