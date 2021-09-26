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社會 社會焦點 保障人權

偷車還幫繳1200元停車費！　車主PO文竟遭恐嚇「不准報案」

▲吳姓男子繳了停車費才去偷車。（圖／桃園警分局提供）

▲吳姓男子偷車前先繳完停車費。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有毒品竊盜前科的45歲吳姓男子19日在桃園市某地下停車場，繳費後直接開走白色自小客車，誇張的是郭姓被害人報案後於網路PO文描述本案，竟接到嫌犯電話要求撤文並不准報案；警方則循線先尋獲失竊車輛，再於25日晚在桃園區中埔二街停車場將吳男拘提到案，並於車上查獲海洛因、安非他命等毒品，立即將吳男及其同車王姓女友逮捕，全案依竊盜、恐嚇罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

▲從容將車輛開離地下室停車場。（圖／桃園警分局提供）

▲從容將車輛開離地下室停車場。（圖／桃園警分局提供）

郭姓被害人在臉書社團PO文指出，尚在繳車貸的愛車因出門一週，停在住家樓下停車場的愛車就被偷，「那個竊賊居然幫我繳完錢，我停車費要1200元，然後把我車直接開走了」，原PO表示，竊賊是在9月19日的晚上8時許現身於繳費機前，只見對方穿著白色上衣與長褲，戴著紅色口罩還叼著香菸，且過程中，竊賊似乎是作賊心虛，還回頭觀看四周。

▲▼警方循線在另一處停車場將吳男逮捕並起出毒品。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方循線在另一處停車場將吳男逮捕並起出毒品。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方循線在另一處停車場將吳男逮捕並起出毒品。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所22日接獲郭姓被害人報案，指稱其停放於地下收費停車場的自小客遭竊，員警調閱監視器發現一名男子繳納停車費後，疑似持車鑰匙將車輛竊走，被害人報案後於網路PO文描述本案，竟接到嫌犯電話要求撤文並不准報案，「我知道你住那裡」。

警方立即組成專案小組，次日循線桃園大溪區尋獲失竊車輛，經過濾比對相關資料鎖定吳姓男子涉有重嫌，於昨日20時，持桃園地檢署檢察官核發之拘票，在桃園區中埔二街停車場將吳男拘提到案，並於車上查獲海洛因、安非他命等毒品，立即將吳男及其同車43歲王姓女友逮捕，全案依竊盜、恐嚇罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

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