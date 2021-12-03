國際身心障礙者日　新北特色「共融遊具」好玩大搜密

▲新北市三峽區三鶯棒壘球場運動公園「坐式溜索」。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年12月3日為國際身心障礙者日，為了讓各個不同的族群都能在公園內體驗各種不同的遊具設施，新北市政府自2019年起推動「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，將新北市的公園改造成別具特色又能讓所有人一起遊玩的共融式遊戲場，即使是身心障礙的小朋友們一樣可以在公園裡找到樂趣。

說到共融式遊具，其中最受歡迎的就是鳥巢式鞦韆了！目前在新北市許多公園都能見到，例如三重區聯邦公園及六合公園、板橋區石雕公園、新莊區瓊泰河濱公園、汐止區康福公園、土城區青山公園及蘆洲區的尼加拉瓜公園等都能見到，有別於普通的鞦韆，鳥巢鞦韆能夠讓多人同時使用，只要注意不要超過承重限制，鳥巢狀的設計讓所有人都能輕易乘坐，共同享受鞦韆的樂趣。

▲新北市土城區青山公園「鳥巢鞦韆」。

景觀處表示，另外在共融式遊戲場內，還能看到共融式搖搖樂及共融式蹺蹺板，例如五股區芳洲公園、八里區13行文化公園及泰山區貴子兒童公園，這類共融式的搖晃設施擴大了乘坐的平台，可以滿足不同孩童遊玩的需求；此外還有共融式旋轉盤，例如林口區竹林寺公園、八里區水興公公園及三重區大智公園等。

景觀處說，輪椅可以直接駛入旋轉盤裡，透過不同速度及方向的刺激，在玩樂中也能培養孩子們的平衡感，同時訓練手部肌肉，另外還有在三重區二重公園、板橋區四維公園及新店區陽光運動公園內皆有設置沙桌，即使乘坐輪椅也可以享受玩沙的樂趣。

▲新北市三重區大智公園「共融式旋轉盤」。

小朋友們最愛玩的溜滑梯也融入了共融的設計理念，例如中和區中和公園、八里區商港公園及板橋區溪北公園的共融式滑梯，便設計成無障礙的共融遊具，透過無障礙坡道的設置，可以輕易到達上方的預備平台，放開雙手就能享受溜滑梯的刺激感；而在三重區集賢環保公園及三峽區三鶯棒壘球場運動公園裡還有設置附有安全扣環的坐式溜索，讓孩子們可以安全地體驗當泰山的刺激樂趣。

景觀處表示，為了滿足不同族群的需求，越來越多的共融遊具出現在公園內，更透過無障礙及通用設計的理念，讓所有人都能共同在公園內體驗遊戲的樂趣，新北市政府致力於改善現有的公園，未來新北市將有更多的公園成為特色共融公園，想知道最新的公園資訊，歡迎參考「新北市政府綠美化環境景觀處」網站查詢。

▲新北市八里區十三行文化公園「共融搖搖樂」。

▲新北市三重區二重公園「沙桌」。

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