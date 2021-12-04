高雄男儲值手遊喜見「最低下殺2.5折」　他狂匯10萬全飛了

▲劉姓男子見手遊遊戲儲值有優惠，陸續匯款13次遭詐騙10萬多元。（示意圖／pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名劉姓男子喜歡玩知名手遊《天堂W》，日前他看到遊戲內推播廣告有優惠，還強打「最低下殺2.5折」，比官網還便宜，因此陸續匯款13次，卻無法開通儲值金額，損失10萬多元才知道遭詐騙。

岡山分局前峰派出所日前接獲劉姓男子報案，他表示，近期正在玩知名手遊《天堂W》，因為玩家很多，伺服器常常得排隊進場，11月27日至至30日間就看到遊戲聊天室內有人推播優惠廣告，還指出「套餐儲值A、B、C各有優惠」，讓他很動心。

劉姓男子說，因為套餐方案儲值金比官網價格優惠很多，最低還下殺2.5折，因此便私訊對方，照著對方指示到指定的假儲值網站消費，結果竟顯示「無法有效開通」，讓他超傻眼，他覺得太麻煩便要求退訂，未料對方卻又說無法退款，讓他瞬間發現這是詐騙，「所以根本是騙人儲值是吧？」

▼手遊儲值遭詐2。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，劉姓男子陸續匯款13次，每次金額1000元至1萬元不等，總共損失10萬多元。警方強調，詐騙集團會使用以假亂真的詐騙網站，讓玩家誤以為真，並先儲值第一單款項，而後再向玩家表示，要開通會員帳號等理由，要玩家持續儲值款項開通會員帳號，才能拿到儲值的點數或虛擬寶物，玩家往往依照指示操作，不知不覺中就投入大量金錢。

【更多新聞】

3歲女「噴槍灌肺」慘死！纏訟3年生父判10年定讞 母哽咽說話了

高鐵寄物櫃藏槍被查獲 嫌犯先問客服這個問題然後騎500km躲花蓮

文藻女大生盜公款投資博奕網站 誤信「每天都獲利」2周被騙171萬

獨／文藻女大生盜用186萬公款遭詐 校方說話了：成年人要負起全責

獨／高雄知名大學女生驚爆侵吞公款 畢聯會186萬元人間蒸發