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嘉縣績優志工表揚　民雄鄉陳清茂時數5089小時

▲▼ 嘉義縣個人志工及志工隊表揚。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣個人志工及志工隊表揚。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣4日在創新學院表揚今年度近400位績優志工，感謝他們多年來對地方無私的奉獻與付出，他要代表所有鄉親向他們致上最崇高的謝意。

嘉義縣是是老年人口比例最高的縣市，在發展工農大縣的同時，環境保護、老人的社福與醫療照顧等服務相對重要，志工默默的守護著地方，他們的仁心義舉是社會的典範，值得各界肯定與嘉許。

▲▼ 嘉義縣個人志工及志工隊表揚。（圖／嘉義縣政府提供）

志願服務工作是社會一股溫暖的力量，「志工」更是潛藏在社會中一股無限且珍貴的資源； 志願服務人力資源的投入與發揮，對推動縣政工作有極大的貢獻，包括環保、衛生、教育、治安、文化、社會福利等，都有志工朋友的投入，他們秉持生活即服務、服務即生活精神，默默的為地方付出。

目前全縣志工隊數有357隊，志工人數12,856人，在嘉義縣18鄉鎮市的各個角落提供服務，社福志工在社區或社福單位服務弱勢族群，衛生保健志工在衛生所、醫療院所協助衛生保健與協助病患就醫，環保志工協助家園清潔及環保教育宣導，教育志工協助學校導護工作及家庭教育中心885專線諮詢輔導服務等。所以藉著現在，縣政府要感謝在座的各位志工朋友，秉持生活即服務、服務即生活。

▲▼ 嘉義縣個人志工及志工隊表揚。（圖／嘉義縣政府提供）

今年榮獲志願服務獎勵績優志工有188名(金牌獎服務2,500小時以上黃明智等47名、銀牌獎服務2,000小時以上林詠晴等55名、銅牌獎服務1,500小時以上張鳳等86名)。

除了嘉義縣志願服務獎勵188位志工外，還有社會福利類志願服務獎勵251位志工夥伴，服務時數累計超過500、700、1,000小時以上，對嘉義縣的社會福利服務貢獻良多。

今年接受表揚、服務時數最長的志工，是來自民雄鄉西安社區的陳清茂，服務時數高達5089小時；陳清茂96年因罹患癌症，在重病治療過程中，感受到大士爺的護佑，康復後就發願在廟裡及民雄國小從事志工服務至今。

▲▼ 嘉義縣個人志工及志工隊表揚。（圖／嘉義縣政府提供）

另一位最高齡的志工是來自民雄鄉文隆社區的蔡謝會，雖然已高齡92歲，但服務學習精神不落人後，文隆社區成立社區發展協會後，從91年義工年代至轉型變志工到現在，始終如一，堅守社區崗位，堪為楷模。

翁章梁感謝志工夥伴讓社會處處充滿人情的溫暖，讓生命的光輝普照著許多脆弱的心靈，因為志工熱忱的付出與服務，讓很多人得到關懷與照顧。志工朋友讓咱在「嘉」更幸福，期許未來有更多的民眾、企業加入志願服務行列，讓嘉義充滿愛的正能量。

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