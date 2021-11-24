嘉義縣表揚協助攔詐騙有功人員　成功攔阻39案款項1146萬

▲▼警民合作護治安！翁章梁表揚攔阻詐騙有功人員及榮獲內政部治安評鑑績優社區。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁24日主持縣府治安會報，並於會中頒獎表揚協助攔阻詐騙有功人員，以及內政部「109年推動社區治安工作評鑑」績優獲獎單位，翁特別表達感謝與祝賀，肯定受獎單位及人員對本縣治安的付出與努力。

會中翁章梁親自頒獎表揚本年度9、10月間主動關懷提問、成功攔阻詐騙有功人員，包括中華郵政民雄郵局、內埔郵局、合作金庫北朴子分行、溪口、中埔、大林鎮農會、京城銀行中埔分行、土地銀行民雄分行、全家超商蒜頭門市等12位行、職、店員。

截至10月為止，嘉義縣成功攔阻民眾免於被詐騙案達39件，款項高達1146萬餘元，翁章梁對於縣轄內各金融機構、超商能夠在本身忙碌工作之外，把顧客當作自己的親朋好友付出關心與詢問，進而成功攔阻民眾免於被騙，深表讚佩與感謝。

其中溪口鄉農會在今年9、10月間，連續成功攔阻2件民眾遭詐騙匯款案件最為傑出，第1件是張姓瘖啞老翁在LINE上收到歹徒發布的假投資訊息，以獲利數十倍誘騙前往該農會，要求匯款6萬元到指定帳戶；第2件是獨居八旬蕭姓老翁接到假冒孫女來電，以急需繳納保險金36萬為藉口，誘騙至農會匯款指定帳戶，由於警察局已針對轄內各金融機構、超商實施攔阻詐騙加強合作與宣導，農會職員辨識詐騙癥兆，遂主動詢問並拖延老翁匯款，同時通知溪口分駐所員警到場處理，經員警苦口婆心說明近年常見詐騙手法，2位老翁始驚覺自己遇到詐騙集團，及時停止匯款，並由員警護送返家。

另外，嘉義縣政府推動社區治安不遺餘力，內政部近期辦理「109年推動社區治安工作評鑑」，直轄市、縣（市）政府部分獲優等獎；治安社區部分，則由太保市麻寮社區榮獲「一般組優等」、番路鄉觸口社區獲「一般組甲等」、中埔鄉和興社區及鹿草鄉西井社區獲「成長組績優」。

「清廉與治安是基本！」翁章梁指出，社區治安是多面向工作，諸如預防犯罪、防（減）災及防治家庭暴力等議題，均可藉社區治安會議的方式與民眾搭建夥伴關係，透過由下而上提案機制，讓公部門診斷問題，制定因地制宜的政策，共同建構安全社區維護體系。

翁章梁說，今天特別表揚成功阻絕詐騙的行員，以及在內政部社區治安評比獲得好成績的社區，給予頒獎，社會上詐騙行為很多，都是利用人的恐懼與貪欲讓思考系統喪失運作，幸好台灣金融很健全，多數民眾把錢放在銀行、郵局，因此快被詐騙時，行員可立即協助發覺並成功阻絕，詐騙無所不在，但只要共同為治安努力，提高警覺，就能免於被歹徒騙走辛苦賺的錢。