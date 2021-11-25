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超級英雄志在必行　黃偉哲表揚161位社區照顧關懷據點績優志工

▲台南市長黃偉哲親自頒發獎項給138位高齡志工及9組志工家庭，獻上最高敬意，肯定受獎人員的奉獻精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自頒發獎項給138位高齡志工及9組志工家庭，獻上最高敬意，肯定受獎人員的奉獻精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

感謝社區照顧關懷據點志工團隊在社區的無私奉獻，台南市社會局25日在永華市政中心2樓中庭舉辦「超級英雄，志在必行─台南市2021年社區照顧關懷據點志工表揚活動」，由市長黃偉哲親自頒發獎項給138位高齡志工及9組志工家庭，獻上最高敬意，肯定受獎人員的奉獻精神。

▲台南市長黃偉哲親自頒發獎項給138位高齡志工及9組志工家庭，獻上最高敬意，肯定受獎人員的奉獻精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，每位志工都是台南市的寶也是台灣的寶，感謝台南市378個社區照顧關懷據點高達10800名志工伙伴的辛勞及付出，更要向其中6632名65歲以上的銀髮志工，致上崇高敬意；黃偉哲謝謝年長市民投入志工行列，為社會注入暖流，希望未來有更多市民朋友投身公益，用行動延續志願服務的精神。台南市議員李鎮國、楊中成、李啟維、沈震東也親自到場表達感恩與祝賀之意。

▲台南市長黃偉哲親自頒發獎項給138位高齡志工及9組志工家庭，獻上最高敬意，肯定受獎人員的奉獻精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長陳榮枝表示，今年最年長的高齡志工是柳營區重溪里社區照顧關懷據點89歲的鄭曾柳枝女士，自2012年起即擔任據點志工，柳枝阿嬤做人樸實敦厚、處事樂觀開朗，總是任勞任怨協助據點業務推展，從不吝嗇分享人生經驗予志工伙伴們，柳枝阿嬤深受社區志工及居民的敬重與讚揚，被譽為是最可愛的鎮點之寶。

▲台南市長黃偉哲親自頒發獎項給138位高齡志工及9組志工家庭，獻上最高敬意，肯定受獎人員的奉獻精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家庭志工獎則以關廟區東勢社區照顧關懷據點推薦許氏家族7名志工：許保瑞、羅涼、許美華、張進忠、許秋香、林皆慶及許碧月最為吸睛，兄弟姊妹們及其配偶一同懷抱服務熱忱在據點各司其職、合作無間，總服務時數更逾1萬6000小時，成為據點最得力、最堅強的後盾。

▲台南市長黃偉哲親自頒發獎項給138位高齡志工及9組志工家庭，獻上最高敬意，肯定受獎人員的奉獻精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

表揚活動在瑪斯克表演藝術團隊，帶來的英雄街舞秀中揭開序幕，黃偉哲帶領現場來賓及志工代表一同按鈕啟動焦點儀式；本次表揚獎項分為「高齡志工獎」及「家庭志工獎」，高齡志工獎獲獎者65歲以上長者有117位、80歲以上21位，年紀加總逾1萬歲；家庭志工獎部份，除夫妻同心協力投入據點服務外，今年更有母女、兄弟姊妹攜手結伴加入志工行列，體現志工熱心推展據點業務，並感染家人一同以愛守護社區。

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