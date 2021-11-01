嘉義縣職災訪視志工訓練 　協助勞工志工認識職災新法

秋天是品嚐虱目魚最美味的時節，嘉義縣政府日舉辦「2021嘉義縣虱目魚嘉年華線上購物活動」，縣長翁章梁攜手料理達人蔡季芳(阿芳老師)及業者為活動揭開序幕，還透過直播加碼優惠大放送。線上購物活動即日起至11月30日止為期一個月，提供當季最優質虱目魚產品及各項好康優惠，邀請全國民眾線上輕鬆選購，免出門，在家就能品嚐嘉義最道地虱目魚好滋味。