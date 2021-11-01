嘉義縣職災訪視志工訓練 　協助勞工志工認識職災新法

勞工職業災害保險及保護法明年5月1日上路，嘉義縣政府勞工暨青年發展處在創新學院辦理「110年度協助職災訪視志工訓練」，協助勞工志工認識職災新法。
勞青處長陳奕翰指出，訓練邀請勞工界律師黃文力及凱心希望心理諮商所講師彭梅芳，除教導新法規範，更提供職災勞工與家人同理心服務，紓緩壓力，共30餘名志工參訓。
陳奕翰表示，勞工志工是第一線人員，目前志工隊有69名成員，志工是公民社會的基礎、社會進步的動力，各種大小型活動中都會看見他們辛勤服務的身影，令人動容，他代表縣長翁章梁向所有志工表達感謝。
勞工職業災害保險及保護法明年5月1日上路，嘉義縣政府勞工暨青年發展處在創新學院辦理「110年度協助職災訪視志工訓練」，協助勞工志工認識職災新法。
勞青處長陳奕翰指出，訓練邀請勞工界律師黃文力及凱心希望心理諮商所講師彭梅芳，除教導新法規範，更提供職災勞工與家人同理心服務，紓緩壓力，共30餘名志工參訓。
陳奕翰表示，勞工志工是第一線人員，目前志工隊有69名成員，志工是公民社會的基礎、社會進步的動力，各種大小型活動中都會看見他們辛勤服務的身影，令人動容，他代表縣長翁章梁向所有志工表達感謝。
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