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嘉義縣青年創新創意影展競賽　金鷳獎紀錄百工百業與職人故事

▲▼嘉義縣首屆青年影展金鷳獎作品出爐， 見證職場職人故事。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣首屆青年影展金鷳獎作品出爐， 見證職場職人故事。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府勞工暨青年發展處主辦「2021年嘉義縣青年創新創意影展競賽」，取名「金鷳獎」，2日下午於長榮文苑酒店舉行頒獎典禮，入圍作品共20件，本屆共有五件優秀作品脫穎而出，今日揭曉首獎、評審團獎、傑出創作獎、佳作及網路人氣獎，藉此紀錄嘉義職場與職人故事，呈現嘉義縣百工百業樣貌。

▲▼嘉義縣首屆青年影展金鷳獎作品出爐， 見證職場職人故事。（圖／嘉義縣政府提供）

勞青處指出，影展競賽以影片內容、製作技巧及創意構思做為重點評分項目，今日揭曉獎項並首次公播，本屆影展評審長洪馬克導演提及，這次多數作品在水準之上、非常優秀，讓人看到許多嘉義縣地方職人樸實自然的堅毅精神，濃厚的情感讓觀影者深受感動。

洪馬克說，今年他參與了30幾個影展評審，金鷳獎整體水準非常高，評選通常是從大量作品直接選出得獎者，但這次很意外，因作品品質優秀，反而是以刪去法選出得獎作品，很多作品都已達業界水準，過往若是第一屆舉辦的比賽可能都不會有這麼高的水準，這次真的不容易！

▲▼嘉義縣首屆青年影展金鷳獎作品出爐， 見證職場職人故事。（圖／嘉義縣政府提供）

同樣參與評審的李彥旻導演指出，在地影展的評選標準，較不會著重在技術表現，技術不夠好沒關係，但也不能太偏差，最後出線的關鍵仍是以整體呈現、創意、題材掌握為主，以獲得評審團獎的《顏梅》為例，很難得看到地方製作有這麼自信滿滿的主角，非常驚艷，出乎意料。

評審團更表示，嘉義應該要有更多以全台語發音的影片，有些作品的受訪者講台語，但跳回旁白又變回國語，是相當可惜的一點。

▲▼嘉義縣首屆青年影展金鷳獎作品出爐， 見證職場職人故事。（圖／嘉義縣政府提供）

勞青處長陳奕翰表示，嘉義縣首屆金鷳獎作品相當多元精彩，作品呈現高水準拍攝技巧，期望為在地青年人搭建舞台，也讓外地青年透過本影展競賽參與，行銷嘉義縣豐富的樣態、風土以及深厚人文內涵。

▲▼嘉義縣首屆青年影展金鷳獎作品出爐， 見證職場職人故事。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁分享，金鷳獎讓青年紀錄自己家鄉的故事，所有作品都非常優秀，用鏡頭訴說各個角落的故事，影像非常質樸、率真，自己最被《顏梅》的故事感動，非常有嘉義人的感覺，印象深刻。

▲▼嘉義縣首屆青年影展金鷳獎作品出爐， 見證職場職人故事。（圖／嘉義縣政府提供）

勞青處表示，此次獎金豐厚，首獎8萬元、評審團獎3萬元、傑出創作獎2萬元、佳作1萬元、網路人氣獎1萬元，鼓勵用心製作的參賽者們。

此次得獎名單：
首獎－《阿孝的田》 游和謙與蔡承廷 共同製作。
評審團獎－《顏梅》 導演李其貞，包含陳建福、曾斐詩、郭閔慈共同製作。
傑出創作獎－《找茶》 王柏健 製作。
佳作－《灶寮香》 白杞寮誌團隊，朱振源、蘇瑞琦、賴國華共同製作。
網路人氣獎－《鵪鶉起飛》陳科行、王淑盈 製作

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