青年就業趨勢論壇吳鳳科大登場　嘉義縣預計媒合7800個工作機會

▲「農工大縣 青年回嘉」~嘉義縣青年就業趨勢論壇 吳鳳科大登場。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導



吳鳳科技大學為協助嘉義縣政府推廣嘉義縣的產業藍圖及就業人才需求至全國各大專院校，26日吳鳳科技大學生有樓舉辦「嘉義縣青年就業趨勢論壇：農工大縣 青年回嘉」論壇，廣邀全國大專院校就業、職涯輔導相關單位重要夥伴，協助宣傳及提供在校學生及畢業生嘉義縣工作之相關資訊，藉此吸引外地青年到嘉義縣求職，亦希望嘉義至外地求學的學子能「回嘉就業」。



此論壇由嘉義縣政府勞工暨青年發展處主辦，吳鳳科技大學協辦，論壇分為兩場次，第一場次以「青年就業藍圖與產業聚落效應」為主題，由嘉義縣翁章梁縣長與吳鳳科技大學蔡宏榮校長進行開場，並邀請勞青處陳奕翰處長擔任引言人，偕同勞動部勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長分享「聊聊青年的就業力準備」及嘉義縣政府經濟發展處江振瑋處長分享「嘉義縣產業策略與佈局」，希冀將嘉義縣產業園區及未來藍圖推廣至全國大專院校校園。



第二場次以「畢業即失業?企業徵才標準」為主題，邀請嘉義縣和大工業股份有限公司、台灣恩慈(股)公司、哈林企業(股)公司、上銀科技股份有限公司及松川精密股份有限公司進行企業簡介及人才需求說明。嘉義縣大埔美、馬稠後、民雄、頭橋、朴子、義竹、嘉太等工業區已有多家優良企業進駐，共計有7,800個以上工作機會等待全國優秀的人才加入。



吳鳳科技大學為嘉義縣在地大學，傾全力協助嘉義縣府培育前瞻數位醫療、智慧農業、精準健康及智慧載具的產業聚落之人才，未來嘉義縣政府將妥善運用台糖地引進企業進駐，創造更多就業機會，讓雲嘉南畢業的學子能在家鄉落地生根，在外地的青年學子能回嘉共創輝煌。