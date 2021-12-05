湖北秘境3／新娘被迫交出「初夜權」　這裡的土家皇帝很霸道！

記者任以芳／恩施報導

湖北恩施住著十分古老民族「土家族」，從元朝開始實行特有土司制度，每個地方土司王住的宮殿還有南方小故宮稱號。《東森新媒體ETtoday》記者實際採訪土司城九進堂宮殿，吊腳樓建築講求99風水，重建時保留古時原樣。當年，每座土司城的土皇帝採取封閉式管理，掌管地方百姓大小事，甚至還能大方享受新娘的「初夜權」，為何會有這種霸道習俗？帶您一塊揭秘。

▲土家族土司樓 。（圖／記者任以芳攝）

實行450年「土皇帝」制度

身為遠古巴人的後裔的土家族歷史悠久，早年生活在江漢平原一帶，到了公元前361年被秦國消滅，部分巴人後裔逃到湘鄂川黔一帶的武陵地區，與當地部落族群融合後形成「土家族文化」。從元代開始一直到清朝雍正13年，前後450多年實行土司制度，針對少數民族地區，土司向中央封建王朝納貢稱臣，中央王朝對土司實行冊封，允許地方自治。

但土司土地、人口戶籍不列入中央王朝，全部由土司王掌管，有如「土皇帝」擁有地方實權。恩施土家族的土司建制，元代設立29個，明代設立31個，清代設立20個。其中，最有名的就是恩施土司城重建於1998年，佔地215畝。2002年正式對外開放重現土家族民俗風情，現在是大陸5A級重點景區。

▲土司城九進堂宮殿，有如南方小故宮 。（圖／記者任以芳攝）

解密土司城「九九」密碼

《東森新媒體ETtoday》記者走訪土司城，最先抵達土家族十分崇尚的先祖廩君廟。相傳廩君過世後，幻化成白虎守護族人，因此壁畫雕刻有長翅膀的老虎、奔跑虎，以及各種文字記載的虎圖騰，都是為了紀念廩君過去偉大的一生。

正式進入當地土皇帝住的宮殿九進堂，座落山壁之間，「左青龍、右白虎」風水極好。至於土司王宮叫做九進堂，裡面建築密碼都和「九」有關係，前後由下往上分九層宮殿，內有99扇窗、99根柱子，長99.9米，寬33米，全部經過精心設計。

生活奢華的土司王不只住豪宅、妻妾成群，從「第六進」、「第七進」宮殿還可看出吐司王理財和養兒育女的生活方式。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的土司城解說員表示，「第六進」右邊大倉庫有一隻代表招財的白色貔貅，也就是土司王的財庫，只有兒子能住上面；「第七進」左邊是囤放糧食的穀倉，只有女兒住上面，由此看出土司王十分重男輕女。

▼土家族深信白虎是先祖廩君化身。（圖／記者任以芳攝）

▲古時候土家族傳統服飾。（圖／記者任以芳攝）

土家族「哭嫁」與「初夜權」

土家族女性除了從小學會編織功夫，族人審美觀念也很特別，必須「三長一大」，也就是頭髮長、脖子腿長、屁股大，符合這樣條件的女孩被視為超級美女。另外，土家族女孩出嫁前必為自己準備嫁妝，全靠「哭」來的。新娘子必須提前一個月「哭嫁」，首先向父母哭訴，感念養育之恩；接著再去親戚家「哭嫁」，哭得越慘、越傷心，族人給的嫁妝就越多，成為土家族傳統特色。

來到土司城最頂層「第九進」宮殿，體驗王者居高臨下的遼闊視野。當年霸道的土皇帝在這座宮殿享有女子「初夜權」，只要族人新娘與異姓人通婚，必須在婚前和土司王同住三個晚上才能結婚。

土司城解說員進一步介紹，「好長一段時間，土家族人不喜歡第一個孩子，比較疼愛之後出生的孩子，覺得老大都是土司王的種。」為了反抗這種無理的初夜權，土民們只好改成與土司王同姓或先偷偷成親，還好這種可怕的習俗在清雍正時期被終結，土女孩終於安心嫁人。

▲土家族特有手工編織「西蘭卡普」 。（圖／記者任以芳攝）

土家族女人「花舖蓋」

土家族傳統編織服飾色彩繽紛，圖騰細緻。這些特殊花紋在土家族語叫做「西蘭卡普」；「西蘭」是鋪蓋的意思，「卡普」是花的意思，合起來就是土家族人的花鋪蓋。

《東森新媒體ETtoday》記者訪問梁老師是編織「西蘭卡普」高手，傳承手藝有40多年時間。她介紹，「西蘭卡普」以絲、棉、麻為原料，紅、藍、黑為主色，在古老的木質腰式機上所有經緯線編排都是「反織布」，花色都在設計者腦海裡。

土家族女孩懂事後，必須學習編織「西蘭卡普」為自己製作嫁衣。傳承至今，土家族老祖先手工藝術依舊被保留，可惜學習的年輕人越來越少。近年透過當地政府產業輔導以及族人推廣，「西蘭卡普」成為特有傳統文化名片，換另一種方式繼續流傳在土家族人生活裡。

▼近年，土家族從年輕人到孩子努力傳承「西蘭卡普」。（圖／記者任以芳攝）