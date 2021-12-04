湖北秘境2／神秘洞穴暗藏鬼山　亞洲最大騰龍洞「直升機也能飛」

記者任以芳／恩施報導

「洞穴裡面能開直昇機，你能想像嗎？」位於湖北恩施騰龍洞是全亞洲最大溶洞，洞穴長度達59.8公里，面積200多萬平方米，大到可以飛熱氣球和直升機。《東森新媒體ETtoday》記者實際進入洞穴採訪，讓人歎為觀止，洞裡有水、溶柱石林，高低落差極大，有如迷宮。據了解，騰龍洞至今只開發十分之一，最深處還有一座山頂端雲霧繚繞，遠看像有如鬼山氣氛詭異。

▲湖北恩施騰龍洞是全亞洲最大溶洞（圖／記者任以芳攝）

大陸擁有近400多個旅遊洞穴，湖北恩施騰龍洞是全大陸排名第一最大溶洞。騰龍洞有水洞與旱洞之分，兩洞之間僅一壁之隔。《東森新媒體ETtoday》記者首先經過水洞，落差20多米的臥龍吞江瀑布發出巨大「轟隆」聲，早在2億年前這裡地形已經存在，經過積年累月沖刷，江水衝出超大洞穴。如今舊水位已往下移，高低落差至少十層樓，景色壯觀。

▲ 騰龍洞大到可以飛直升機或是熱氣球。（圖／記者任以芳攝）

來到騰龍洞旱洞區，高72米大有24層樓高，洞口寬64米，大到可以飛直升機或是熱氣球。洞穴總長59.5公里，至今只開發5.5公里。經中外洞穴專家兩次實地考察，證實騰龍洞不只是亞洲最大特級洞穴，也是全世界已知第七個最長洞穴，裡面保存第四紀中更新世的哺乳動物群化石。

▲ 騰龍洞未開發深處藏有一座鬼山。（圖／記者任以芳攝）

記者進入騰龍洞後感覺像來到超大冰箱，洞中春暖夏涼，氣溫終年維持14℃上下，越走到洞穴深處越發寒意。沿路景觀別緻，各類大小溶洞和鐘乳石，還有上億年的地下水滲透石縫，滴落成小型的地下河，觸摸後感覺透徹冰涼。

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問騰龍洞工作人員表示，「整座騰龍洞有上下五層，超過300多個大小洞穴，形成『洞中有山、水洞相連』奇觀。」整座洞穴是喀斯特地貌，因為大多是可溶性的石灰岩，地下水才能積年累月進行溶蝕，再加上流水上億年衝蝕，造就騰龍洞獨特的岩溶地貌。

據當地人描述，騰龍洞只開發5.5公里，還有十分之一溶洞尚未被開發。先前當地探險隊曾經深入地底洞穴探勘，豁然發現「洞中山」的壯觀奇景。一座岩溶地質的大山豎立在洞穴裡，山頂還有雲霧繚繞，從黑暗中遠觀有如一座鬼妖山，氣氛十分神秘。

▲▼ 騰龍洞土家族大型舞台劇《夷水利川》。（圖／記者任以芳攝）

▲騰龍洞重現土家山寨民俗情景歌舞表演 。（圖／記者任以芳攝）

說到騰龍洞空間大到可以容納1000萬人，還能在裡面看土家族傳統表演。2005年景區耗資1.6億人民幣，運用特殊的地質地貌當作背景，遊客直接坐在超大的洞穴裡欣賞大型舞台劇《夷水利川》，劇情重現土家山寨民俗情景歌舞表演，已經過多次改版。

歌舞表演分4部分組成，上篇描述土家族先祖廩君《白虎雄風》、中篇《巴裔風情》、下篇有代表土家精神的《龍船調》。整場表演以舞蹈和對唱解形式展示，不只服裝配飾十分講究，經典的《擺手舞》、土家女子出嫁時的《哭嫁》演出生動，傳承保留土家族古老文化。

▼ 騰龍洞土家族夭妹（單身漂亮女孩）。（圖／記者任以芳攝）