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多建一層小心殺頭！　揭秘古時黃鶴樓「限高」原因　

記者任以芳／湖北武漢報導

湖北武漢黃鶴樓是中國歷史上非常重要建築，最早建於三國時期作為瞭望樓。之後歷經多個朝代，燒毀重建多達20多次，成為武漢人心中十分重要的精神地標。《東森新媒體ETtoday》記者採訪疫情過後的黃鶴樓，不只觀光人潮回來了，許多遊客十分好奇黃鶴樓早期樓層為何與現在不同？古時候只有兩層到三層，至今變成一口氣可以蓋到五層樓，到底暗藏什麼玄妙之處，帶您一塊揭秘。

▲▼ 湖北專題、黃鶴樓、長江大橋 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖北武漢黃鶴樓，江南三大名樓之一。（圖／記者任以芳攝）

黃鶴樓建於武昌區蛇山之上，地處武漢三鎮交匯處，遠眺萬里長江，享有「天下絕景」美名，風水景觀極好，現為武漢市重要地標建築。與湖南嶽陽樓，江西滕王閣稱為「江南三大名樓」。後來，唐代詩人崔顥登樓所題《黃鶴樓》，「昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁。」成為千古絕唱，也讓黃鶴樓名聲大噪。

▼ 唐朝時期黃鶴樓只有兩層。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北專題、黃鶴樓、長江大橋 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北專題、黃鶴樓、長江大橋 。（圖／記者任以芳攝）

▲清同治時期黃鶴樓建有三層。（圖／記者任以芳攝）

回溯最早歷史，黃鶴樓不是景觀樓而是軍事重鎮。最早始建於三國時期吳黃武二年（西元223年），相傳孫權為了實現「以武治國而昌」（武昌名稱由來），以軍事目的建造黃鶴樓，作為防守敵軍的瞭望台。

到了唐永泰元年（西元765年）黃鶴樓是不少江南文人雅士必來遊覽地，也創造不少關於黃鶴樓的詩詞作品。歷經多個朝代的頻繁戰亂，黃鶴樓一直被燒毀重修。最後一座樓建於同治七年，毀於光緒十年（西元1884年），之後大陸長年飽受戰亂折磨，黃鶴樓將近百年乏人問津。

▲▼ 黃鶴樓、湖北專題、清朝現代比較 。（圖／記者任以芳攝）

▲後建的黃鶴樓以清朝版本為主，多兩層樓高。（圖／記者任以芳攝）

直到1981年10月大陸政府重新修建黃鶴樓，主樓以清同治樓為藍本，五層建築蓋得比以前更加雄偉。但追溯歷史照片顯示清朝的黃鶴樓只有三層，唐朝所建的黃鶴樓更矮，只有兩層。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的黃鶴樓工作人員表示，「過去建造景觀樓都不能高於皇帝住所，即使到了清朝多建一層，高度也經過精密計算，絕對不能超越北京紫禁城。」

重新建造的黃鶴樓不是原址重建，樓層還比古時候多兩層。依照清同治樓的黃鶴樓樣貌重建，延續過去傳統風水，金色琉璃瓦屋面，飛檐5層，攢尖樓頂，有如展翅欲飛的仙鶴。登樓遠眺長江美景，還能看到大陸第一座鐵路、公路兩用橋，因此又被稱為「萬里長江第一橋」。

▲▼ 湖北專題、黃鶴樓、長江大橋 。（圖／記者任以芳攝）

▲萬里長江第一橋，公路、鐵路合一。（圖／記者任以芳攝）

黃鶴樓工作人員介紹，民國初期武漢三鎮（武昌、漢口、漢陽）缺少橋樑聯繫，必須透過渡船往返，當年火車開到江邊得先拆解，用大船運送到對岸，重新拼裝後再行駛，非常不便。1919年2月，國父孫中山編寫《實業計劃》，內容提到關於武漢修建長江大橋或隧道的選址問題，目的是連通武漢三鎮。

長江大橋歷經四次規劃都未實現，主要時局不穩，戰亂頻繁。直到1955年大陸政府執行建設計畫，兩年後孫中山藍圖裡的長江大橋正式通車。20多年後，黃鶴樓選在長江大橋旁邊的蛇山上重建，歷經多次摧毀重建的中國名樓終於能安生立命，屹立不搖的形象也成為武漢人歷經疫情後，最重要的精神地標。

▼長江大橋和黃鶴樓都是武漢重要地標。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北專題、黃鶴樓、長江大橋 。（圖／記者任以芳攝）

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