湖北秘境1 ／絕美奇景！法國女探險家曾喪命　直擊億年大峽谷

記者任以芳／恩施報導

湖北恩施擁有上億年古老地質，2004年中法探險隊意外發現恩施大峽谷，險峻地形讓一名探險家犧牲。由於，峽谷形成於三疊紀時期，擁有天坑、地縫、懸崖絕壁等驚奇美景，《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪「喀斯特」天然地貌，挑戰比101大樓海還要高的「絕壁長廊」，還有CNN評選中國最美景點之一的「一炷香」，到底峽谷有多險峻？帶您一塊穿越到上億年前的恐龍時期地貌。

▲湖北恩施大峽谷擁有險峻奇景。（圖／記者任以芳攝）

恩施大峽谷距恩施市區49公里，地球座標位置正好落腳於神秘的「北緯30度」，峽谷全長108千米，面積達300平方千米。目前，峽谷七星寨和雲龍地縫是兩大主打景區，天坑、地縫、絕壁、峰叢、岩柱群、溶洞、暗河等地質景觀一應俱全，被稱為「喀斯特地形地貌天然博物館」，大器晚成的恩施大峽谷成為5A景區，也是湖北十大景區之一的觀光名片。

回溯恩施大峽谷歷史，地形巍峨險峻、絕壁叢生，老蔣抗戰西移時期，成為國民黨重慶政府最後天然屏障。直到2004年8月中法探險隊在恩施境內發現一條長約20公里的巨大地縫，最深大約有3500米，比美國科羅拉多大峽谷還要深。其中一名法國女探險家為了探測地形不幸喪生，也為後人帶來絕世美景。

▼恩施大峽谷迎客松 。（圖／記者任以芳攝）

▲恩施大峽谷一線天 。（圖／記者任以芳攝）

恩施大峽谷主要有「七星寨」和「雲龍地縫」兩大核心景區，《東森新媒體ETtoday》記者走訪「七星寨」一炷香、千年迎客松、一線天等主要景點。其中，「一線天」為主山壁縫隙之間，抬頭看只有一條小細縫透著光，景色十分別緻。

來大概行走半小時後，抵達最驚險的「絕壁長廊」，全長488米，騰空修建於海拔1700多公尺的石壁上。記者當天挑戰「絕壁長廊」有如行走天堂路，遠看群峰雲霧繚繞，往下看隱約感受高度，如果有「懼高症」的人千萬別來挑戰。

▼大峽谷最刺激的懸崖步道。（圖／記者任以芳攝）

▲「一炷香」CNN評為中國最美的40個景點之一。（圖／記者任以芳攝）

恩施大峽谷還有一個標誌性景點「一炷香」，距今也是2.3億年久。石柱整體高150余米，底部直徑6米，最窄小的部位直徑只有4米，千萬年屹立不搖，遠看真的很像一炷清香處於群山之間，彷彿像山神致敬，因此被CNN評為中國最美的40個景點之一。

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問峽谷工作人員介紹，外界常把美國科羅拉多大峽谷與恩施大峽谷做比較，兩者都十分壯麗。但恩施大峽谷景色更加豐富，有絕壁懸崖，天坑地縫、古老峰群、原始森林。

▲恩施大峽谷世界最長手扶梯。（圖／記者任以芳攝）

景區也預計明年還要做一條懸空的玻璃棧道，先前考量大峽谷地形陡峭，已經修建一座全世界最長688米的手扶梯，但不是「一梯到底」，而是分成七段下山，算是大峽谷少數「人造」景觀。

崇尚自然開發的恩施大峽谷，至今挖掘五分之一景致。當地政府和老百姓都傾向保留原生態，主要過度開發會造成生態破壞。一方面，峽谷深處地型十分險峻，之前也有過幾次探勘都無功而返，彷彿大自然冥冥之中發出警告，人與自然環境和平共處，互不干擾，才能讓千萬年美景長存。

▼恩施大峽谷雲海 。（圖／記者任以芳攝）