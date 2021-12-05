湖北秘境4／敢喝「摔碗酒」？　土家夭妹「一打十」海量..遊客驚呆

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

敢喝「摔碗酒」？　土家夭妹「一打十」海量豪飲..遊客喝到怕

 記者任以芳／恩施報導

湖北恩施是土家族故鄉，這裡還有一處差點被世界遺忘的村寨。隸屬恩施土家族苗族自治州宣恩縣管轄的彭家寨，號稱土家族活動博物館，還曾經登上2018年威尼斯建築雙年展，引起世人目光。《東森新媒體ETtoday》記者探訪彭家寨，恰巧遇到土家族傳統醃臘肉手工藝，順道體驗土家夭妹熱情敬酒文化「摔碗酒」和「高山流水」。結果，採訪記者團和遊客差點喝到走不出土家山寨，帶您一塊來揭秘。▲▼湖北專題、土家族、土司樓、西蘭卡普 。（圖／記者任以芳攝）

▲土家族「摔碗酒」，一邊喝一邊摔碗，十分豪邁。（圖／記者任以芳攝） 

挑戰土家族「摔碗酒」

個性豪爽的土家族人有「摔碗酒」習俗，相傳起源於周朝土家族的英雄巴蔓子，為了救國向楚國求救，事後楚國要求巴國割讓城池，巴蔓子用自己的人頭換取家國平安，喝酒摔碗後赴死。演變至今，「摔碗酒」成為土家族特有飲酒文化。

來到恩施土家族聚落，未出嫁的漂亮「夭妹」（單身女子）會以唱歌方式迎接貴賓，雙方必須在歌聲中相互敬酒，一邊喝一邊摔碗。通常整條歌唱完是3分鐘左右，土家夭妹至少喝十多碗酒，許多人根本招架不住這種熱情的敬酒攻勢，最後只見滿地陶碗碎片和快要醉倒的客人。

除了摔碗酒，《東森新媒體ETtoday》記者體驗土家族特有「高山流水」喝酒儀式。土家美女「夭妹」把特製楊梅酒灌入中空竹筒酒器，從上往下流共有五層，遠看有如山間流水。客人必須在歌聲中一飲而盡，有一種喝也喝不完的感覺。

採訪記者團每個人幾乎是邊喝邊喊「有完沒完！」如此豪爽飲酒方式讓人印象深刻。「摔碗酒」和「高山流水」成為恩施土家族觀光亮點，疫情前，恩施土家族每年吸引千萬人次的旅遊人潮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼土家族綿綿不絕的「高山流水」，經常讓遊客醉倒。（圖／記者任以芳攝）

▲▼湖北專題、土家族、土司樓、西蘭卡普 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北專題、彭家寨 。（圖／記者任以芳攝）

▲土家族秘境，山谷裡彭家寨美如仙境。（圖／記者任以芳攝）

200年彭家寨紅到海外

湖北恩施過去地形十分隱密，不少古老聚落很晚才被發現，像是200多年歷史的彭家寨保留最原始樣貌。全寨50多戶近300口人彭姓居多，都是土家族人。由於，吊腳樓的傳統建築保留完整，被列入大陸第七批全國重點文物保護的單位。

百年來彭家寨過著與世無爭生活，直到2018年意大利舉行的威尼斯建築雙年展平行展《活化——以中國土家族泛博物館為例》，首次介紹彭家寨的吊腳樓群，山谷村寨一下子成為熱門觀光景點。

▲▼ 湖北專題、彭家寨 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 彭家寨吊腳樓建築揚名海外。（圖／記者任以芳攝）

走進彭家寨眺望村寨，座落於武陵山谷之間，氣氛十分安靜隱密，古時候這裡卻是各類商人、土家族與各民族聚集之地，彭家寨曾經是「川鹽濟楚」古鹽道上的重要樞紐。解說員介紹，彭家寨吊腳樓群大多朝向東南，利用地形層級建造，建築特色是青瓦和飛檐翹角。

彭家寨蓋房子沒有用過一根木釘，所有木建材透過「穿鬥結構」和「榫卯相連」，相互緊密卡榫造屋。《東森新媒體ETtoday》記者訪問村民彭大爺正好修整屋子，他自豪的說，「我家老宅最近一次修建是文革之前，一直保留至今也只是小幅翻修，全部遵照爺爺教我蓋屋方式，彭家人特殊技術。」

▼彭家寨村民運用古法蓋房子。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北專題、彭家寨 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼湖北專題、土家族、土司樓、西蘭卡普 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 土家族傳統美食「醃臘肉」，慈禧也說好吃。（圖／記者任以芳攝）

土家「醃臘肉」慈禧都說讚

說起土家族美食「醃臘肉」是湖北、湖南湘西的特產，在湘西地區過年必備食物。土家族自己製作臘肉文化有千年的歷史。根據歷史記載，清光緒26年，慈禧太后與光緒皇帝到西安避難，陝南地方官吏曾進貢臘肉，慈禧嚐過後贊不絕口。

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪彭家寨，恰巧遇到殺豬醃臘肉的姚秋萍大姐。她受訪時表示，「我從小跟著祖父輩學習醃臘肉，快五十個年頭。」直到現在土家族都有醃臘肉習慣，每逢冬臘月，「小雪」至「立春」前，族人殺豬宰羊準備過年用的肉品。

▲▼ 湖北專題、彭家寨 。（圖／記者任以芳攝）

▲土家族手工醃臘肉，飄香數百年。（圖／記者任以芳攝）

姚大姐也展示祖傳手工醃臘肉流程，殺好的五花肉用食鹽、花椒、八角、桂皮、丁香、胡椒等香料醃入缸中。半個多月後，用棕葉繩索把肉串掛瀝乾，選用柏樹枝、甘蔗皮、柴草火天天煙燻至少八個多小時，大概兩個多月後製作完畢。即使許多土家族人已經搬到大城市，過年前都會請託老家親人寄送土家臘肉，才算有過年氣氛。

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
快訊／李國毅道歉酒駕做了不好的示範：永不再犯！
快訊／李國毅酒駕遭查被帶走！　酒測值0.33毫克
1歲男童18樓被丟下！撞破遮雨棚身亡　警一查逮捕陌生女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖北秘境5／乾隆最愛「硒」貢茶　小村莊「年賺上億」5百萬人來品茶

湖北秘境4／敢喝「摔碗酒」？　土家夭妹「一打十」海量..遊客驚呆

湖北秘境3／新娘被迫交出「初夜權」　這裡的土家皇帝很霸道！

中共：中國14億人大國　「搞西方民主」很容易搞亂

超稀有姓氏　女童9歲才會寫…村民自豪：一定被人記住

國中生用文言文請假　老師「回敬8字」痛快准了！

LV退貨規則白紙黑字規定「不包括中國」　大陸律師氣炸：雙標歧視

1歲男童18樓被丟下！撞破遮雨棚身亡　警一查逮捕陌生女

夫妻都同意離婚「法院判不准」！原因曝光網傻眼：有這種事

每天訂鬧鐘幫盆栽澆水！她半年後崩潰了：老闆說很好養

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

阿伯騎車突然轉彎「汽車前停下」　詭異回頭後離開...網：碰瓷失敗？

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

白靈剪襯衫當戰袍「不用名牌妝點」　模仿陳淑芳「聲音超低」：以為男的XD

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

湖北秘境5／乾隆最愛「硒」貢茶　小村莊「年賺上億」5百萬人來品茶

湖北秘境4／敢喝「摔碗酒」？　土家夭妹「一打十」海量..遊客驚呆

湖北秘境3／新娘被迫交出「初夜權」　這裡的土家皇帝很霸道！

中共：中國14億人大國　「搞西方民主」很容易搞亂

超稀有姓氏　女童9歲才會寫…村民自豪：一定被人記住

國中生用文言文請假　老師「回敬8字」痛快准了！

LV退貨規則白紙黑字規定「不包括中國」　大陸律師氣炸：雙標歧視

1歲男童18樓被丟下！撞破遮雨棚身亡　警一查逮捕陌生女

夫妻都同意離婚「法院判不准」！原因曝光網傻眼：有這種事

每天訂鬧鐘幫盆栽澆水！她半年後崩潰了：老闆說很好養

金山磺港里長爭取改善金銀雙湯　假日300遊客到訪成旅遊勝地

渣男外遇產女！公公「贈5戶房產」安慰孝妻　婆婆卻氣炸精神虐待

清晨7.6度！5縣市低溫特報　今變天水氣最多時間曝

星巴克「鑽石球型包」根本香奈兒平價款！打開再送你一個馬克杯

湖北秘境5／乾隆最愛「硒」貢茶　小村莊「年賺上億」5百萬人來品茶

湖北秘境4／敢喝「摔碗酒」？　土家夭妹「一打十」海量..遊客驚呆

新北台東聯手行銷釋迦　侯友宜：逛耶誕城支持果農

湖北秘境3／新娘被迫交出「初夜權」　這裡的土家皇帝很霸道！

石門觀明宮志工巧扮聖誕老人　金山警分局偕同關懷弱勢寒冬送暖

核談判觸礁　伊朗核設施附近發射飛彈

全裸秀龍紋身！23歲正妹刺青師 「圓Q美尻」藏不住...IG讚數爆炸狂洗

大陸熱門新聞

1歲男童18樓被丟下！重摔遮雨棚上身亡

超稀有姓氏「爨」　女童9歲才會寫

國中生用文言文請假　師回8字准了

夫妻同意離婚「法院判不准」！原因曝光

每天訂鬧鐘澆水！她半年後摸葉子崩潰

LV退貨規則規定不包括中國　大陸律師：雙標歧視

正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹被鮮血噴滿臉

中共：中國14億人大國　搞西方民主很容易搞亂

他曝Omicron症狀：肺部特別乾

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

新人席開40桌不結帳落跑　被爆一桌才3千元

霸道！新娘被迫交出「初夜權」

鼻子超癢！他一檢查挖出36條活蛆

直擊土家「摔碗酒」遊客喝到怕

更多熱門

相關新聞

霸道！新娘被迫交出「初夜權」

霸道！新娘被迫交出「初夜權」

湖北恩施住著十分古老民族「土家族」，從元朝開始實行特有土司制度，每個地方土司王住的宮殿還有南方小故宮稱號。《東森新媒體ETtoday》記者實際採訪土司城九進堂宮殿，吊腳樓建築講求99風水，重建時保留古時原樣。當年，每座土司城的土皇帝採取封閉式管理，掌管地方百姓大小事，甚至還能大方享受新娘的「初夜權」，為何會有這種霸道習俗？帶您一塊揭秘。

揭秘古時黃鶴樓「限高秘辛」

揭秘古時黃鶴樓「限高秘辛」

直擊神秘洞穴藏鬼山

直擊神秘洞穴藏鬼山

絕美峽谷！法國女探險家曾喪命

絕美峽谷！法國女探險家曾喪命

愛吃炸雞　男血液抽出2公升油漿

愛吃炸雞　男血液抽出2公升油漿

關鍵字：

湖北恩施大峽谷騰龍洞土家族土司城摔碗酒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

快訊／李國毅道歉酒駕做了不好的示範：永不再犯！

一喝酒就臉紅！罹「2種癌機率暴增」　近50%台灣人都是

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

迪麗熱巴、楊洋傳CP成真！　「近照2線索」掀熱議

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

古娃娃宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」

「5星座」天生富貴命，好運擋不住

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

白腹鰹鳥現身鵝鑾鼻　飛越2627KM

快訊／《詭扯》原版導演急性敗血症猝逝　享年47歲

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

韓女團MV造型遭控抄襲蔡依林！

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面