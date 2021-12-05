湖北秘境4／敢喝「摔碗酒」？　土家夭妹「一打十」海量..遊客驚呆

記者任以芳／恩施報導

湖北恩施是土家族故鄉，這裡還有一處差點被世界遺忘的村寨。隸屬恩施土家族苗族自治州宣恩縣管轄的彭家寨，號稱土家族活動博物館，還曾經登上2018年威尼斯建築雙年展，引起世人目光。《東森新媒體ETtoday》記者探訪彭家寨，恰巧遇到土家族傳統醃臘肉手工藝，順道體驗土家夭妹熱情敬酒文化「摔碗酒」和「高山流水」。結果，採訪記者團和遊客差點喝到走不出土家山寨，帶您一塊來揭秘。

▲土家族「摔碗酒」，一邊喝一邊摔碗，十分豪邁。（圖／記者任以芳攝）

挑戰土家族「摔碗酒」

個性豪爽的土家族人有「摔碗酒」習俗，相傳起源於周朝土家族的英雄巴蔓子，為了救國向楚國求救，事後楚國要求巴國割讓城池，巴蔓子用自己的人頭換取家國平安，喝酒摔碗後赴死。演變至今，「摔碗酒」成為土家族特有飲酒文化。

來到恩施土家族聚落，未出嫁的漂亮「夭妹」（單身女子）會以唱歌方式迎接貴賓，雙方必須在歌聲中相互敬酒，一邊喝一邊摔碗。通常整條歌唱完是3分鐘左右，土家夭妹至少喝十多碗酒，許多人根本招架不住這種熱情的敬酒攻勢，最後只見滿地陶碗碎片和快要醉倒的客人。

除了摔碗酒，《東森新媒體ETtoday》記者體驗土家族特有「高山流水」喝酒儀式。土家美女「夭妹」把特製楊梅酒灌入中空竹筒酒器，從上往下流共有五層，遠看有如山間流水。客人必須在歌聲中一飲而盡，有一種喝也喝不完的感覺。

採訪記者團每個人幾乎是邊喝邊喊「有完沒完！」如此豪爽飲酒方式讓人印象深刻。「摔碗酒」和「高山流水」成為恩施土家族觀光亮點，疫情前，恩施土家族每年吸引千萬人次的旅遊人潮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼土家族綿綿不絕的「高山流水」，經常讓遊客醉倒。（圖／記者任以芳攝）

▲土家族秘境，山谷裡彭家寨美如仙境。（圖／記者任以芳攝）

200年彭家寨紅到海外

湖北恩施過去地形十分隱密，不少古老聚落很晚才被發現，像是200多年歷史的彭家寨保留最原始樣貌。全寨50多戶近300口人彭姓居多，都是土家族人。由於，吊腳樓的傳統建築保留完整，被列入大陸第七批全國重點文物保護的單位。

百年來彭家寨過著與世無爭生活，直到2018年意大利舉行的威尼斯建築雙年展平行展《活化——以中國土家族泛博物館為例》，首次介紹彭家寨的吊腳樓群，山谷村寨一下子成為熱門觀光景點。

▲ 彭家寨吊腳樓建築揚名海外。（圖／記者任以芳攝）

走進彭家寨眺望村寨，座落於武陵山谷之間，氣氛十分安靜隱密，古時候這裡卻是各類商人、土家族與各民族聚集之地，彭家寨曾經是「川鹽濟楚」古鹽道上的重要樞紐。解說員介紹，彭家寨吊腳樓群大多朝向東南，利用地形層級建造，建築特色是青瓦和飛檐翹角。

彭家寨蓋房子沒有用過一根木釘，所有木建材透過「穿鬥結構」和「榫卯相連」，相互緊密卡榫造屋。《東森新媒體ETtoday》記者訪問村民彭大爺正好修整屋子，他自豪的說，「我家老宅最近一次修建是文革之前，一直保留至今也只是小幅翻修，全部遵照爺爺教我蓋屋方式，彭家人特殊技術。」

▼彭家寨村民運用古法蓋房子。（圖／記者任以芳攝）

▲ 土家族傳統美食「醃臘肉」，慈禧也說好吃。（圖／記者任以芳攝）

土家「醃臘肉」慈禧都說讚

說起土家族美食「醃臘肉」是湖北、湖南湘西的特產，在湘西地區過年必備食物。土家族自己製作臘肉文化有千年的歷史。根據歷史記載，清光緒26年，慈禧太后與光緒皇帝到西安避難，陝南地方官吏曾進貢臘肉，慈禧嚐過後贊不絕口。

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪彭家寨，恰巧遇到殺豬醃臘肉的姚秋萍大姐。她受訪時表示，「我從小跟著祖父輩學習醃臘肉，快五十個年頭。」直到現在土家族都有醃臘肉習慣，每逢冬臘月，「小雪」至「立春」前，族人殺豬宰羊準備過年用的肉品。

▲土家族手工醃臘肉，飄香數百年。（圖／記者任以芳攝）

姚大姐也展示祖傳手工醃臘肉流程，殺好的五花肉用食鹽、花椒、八角、桂皮、丁香、胡椒等香料醃入缸中。半個多月後，用棕葉繩索把肉串掛瀝乾，選用柏樹枝、甘蔗皮、柴草火天天煙燻至少八個多小時，大概兩個多月後製作完畢。即使許多土家族人已經搬到大城市，過年前都會請託老家親人寄送土家臘肉，才算有過年氣氛。