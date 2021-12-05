湖北秘境5／乾隆最愛「硒」貢茶　小村莊「年賺上億」5百萬人來品茶

▲伍家台茶葉讓乾隆爺龍心大悅，喝完立刻賜封「皇恩寵錫」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／恩施報導

湖北恩施是全世界唯一硒土含量極高的地方，當地種出來農作物含有豐富礦物質，就連百年以前乾隆皇帝也愛上這裡茶葉。《東森新媒體ETtoday》記者走訪伍家台，平均一千多海拔茶園保留原生態，過去村民只懂種茶不懂銷售，政府輔導之下轉型做觀光，一年超過五百萬遊客到訪，指定要喝「皇帝貢茶」，歐洲茶商也慕名而來，小小茶村每年創造上億商機。

伍家台擁有天然田園茶梯，過去百年以來，這裡百姓只為了一個人種茶，就是清朝乾隆皇帝。追溯歷史1784年當地一名武姓人家擅長種好茶，剛開始先進貢給當地土司，之後被認定是上供皇帝的茶寶貝。果然，乾隆皇帝一喝龍心大悅，立刻賜封「皇恩寵錫」，當地修建一座亭子紀念乾隆爺。

▲ 湖北伍家台坐擁清朝「皇室貢茶」百年老招牌。（圖／記者任以芳攝）

長期以來，伍家台變成清朝皇家御用茶園，每年收成都要上貢到紫禁城。伍家台昌臣茶葉負責人王仕勛介紹，「百年以來，我們種的茶葉有三大特色，沖泡回甘、據力香味、還有含有大量的硒。」但歷經清朝衰敗、民國初期動亂，伍家台的茶葉沉寂多時。

早期村民坐擁「皇室貢茶」百年老招牌，但只會種茶不懂得如何行銷。近十年，大陸政府開始振興鄉村產業，伍家台茶園歷經二次翻身。透過企業投資帶動當地茶文化，整合產茶基地、種植、還有消費市場， 三管齊發把「皇帝貢茶」轉型成觀光旅遊產業。

▲ 伍家台昌臣負責人王仕勛。（圖／記者任以芳攝）

王仕勛經的茶園生40%國內銷售，60%外銷國外，含有豐富硒的茶葉有拿到國際認證，星巴克也是客戶。去年疫情期間銷售額是800多萬，過去每年的銷售都有一千萬美金，帶動伍家台農村收入，每戶每人年人均是1.5萬（單位：人民幣，同下），收入翻了好幾倍。

過去村民只懂種茶不懂銷售，政府輔導之下轉型做觀光，一年超過五百萬遊客到訪，指定要喝「皇帝貢茶」，歐洲茶商也慕名而來，小小茶村每年創造上億商機。

▲ 金果董事長蘇芳俊 。（圖／記者任以芳攝）

恩施天賜的土壤含有硒土，飲食上都十分天然有機，尤其是茶葉也成為當地農民經濟作物之一。《東森新媒體ETtoday》記者走訪龍馬新果實業有限公司，這裡種植玉露綠茶以及抹茶廣受外國客戶喜愛，當地產銷用跨境電商行銷三十多個國家。其中，抹茶主要銷往日德、歐洲市場，一年平均出口銷售800多萬美金。

金果董事長蘇芳俊接受訪問表示，恩施的茶葉成為外交禮品，幾年前印度總理莫德來訪中國，大陸國家主席習近平就是用恩施一紅一綠招待莫迪，光是檢驗就有好幾道，最終送到莫迪手上品嚐後成為最好宣傳，也顯示當地出品茶葉品質良好。

有國家元首宣傳加持，恩施茶葉更加有名氣，帶動內外銷售數字。恩施龍馬村副主任張義國表示，過去村子農民只有400人，現在有800多人。不少外城打工村民回鄉種茶，政府配套扶持產業。精準扶貧政策下，13年來村子收入都增加，年人均在1.3萬左右，村民種茶葉終於有實質回報。

▼ 恩施龍馬村因為種茶改變村子生活 。（圖／記者任以芳攝）