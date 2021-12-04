　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南耶誕跨年首場親子活動大小朋友親子同樂　黃偉哲歡迎樂遊台南迎新年

▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，精彩節目包括小丑彥彥、泡泡派對及銀河谷音劇團演出，並伴隨美食餐車、文創市集，現場吸引許多大小朋友熱鬧歡騰，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。

▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長熱情歡迎大家做好防疫，踴躍參與耶誕跨年親子活動及演唱會，更要在台南消費滿百登錄發票參加抽獎，就有機會將三房美宅、油電汽車等大獎帶回家。

▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，很高興看到這麼多大小朋友齊聚總爺參加首場耶誕跨年活動，除了精彩的銀河谷音劇團即將開演外，現場大小朋友玩泡泡玩得不亦樂乎，看到大人小孩的赤子之心，讓人很感動開心，這是最好的親子活動，讓大小朋友度過快樂的週末下午，希望所有市民朋友都能玩得很嗨，迎向快樂的新年。

▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「一童趣總爺」是台南今年耶誕跨年系列活動的第一場，邀請台灣唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」演出人氣劇目《動物森林，好朋友》，現場還邀請街頭藝人及世界頂級小丑彥彥表演，也備有美食餐車和文創攤位，可說是專門為小朋友量身打造保證好玩的親子活動。

▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，系列活動第2場「親子同樂會」將於5日下午在南紡購物中心旁時代公園熱鬧登場，邀請海波兒童劇團帶來小朋友最愛的「香蕉人」、「嬌嬌蕉」、「奶油獅」、「麻吉貓」等玩偶進行表演，現場還有小小警察體驗和警用重型機車展示，活動更兼具公益性質，將邀請台南弱勢家庭兒童到場同樂，活動贊助廠商好帝一公司也將透過社會局轉贈物資給弱勢兒童。

▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第3場耶誕跨年親子活動「蕭壠蘋果樂園」則於12月11日下午在佳里蕭壠文化園區舉辦，現場將有蘋果劇團演出知名劇目《低頭族小龍女》，還有以聖誕為主題的闖關活動，讓大家提前感受耶誕的歡樂氣氛。

▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府也貼心提醒民眾，參加活動時保持社交距離、戴口罩、勤洗手、實聯制，並且避免邊走邊吃，才能開心出遊確保健康平安。

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
6歲童遭恐怖父虐滿身傷　半夜驚醒：媽媽不要怕我保護妳
大S婆婆是「洗頭妹」！弟遭砍16刀慘死　超狂身世起底
今8人突破性感染！疫苗廠牌曝　她打3劑莫德納確診
恐怖男抓女網友丟床上　剪刀刺頸逼性侵
詹宏志對話截圖、飯局照曝！　馬文鈺轟「惡魔幫兇」
暴打妻兒影片瘋傳！　恐怖老公雄厚家世曝光
訂位燒肉店！他讀完10條「我家的規矩」怕爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中市推「大人讀冊去，銀向學習」計畫　圓心元協會今展豐碩成果

吳鳳科大鳥巷教學區揭幕　老幼共融交趾陶鳥創作

西螺福興宮購50套「光籟太陽卡」　作者所得贈小學棒球隊傳愛

嘉市警Youtube影音頻道抽獎　「婦幼抱抱」聚焦宣導婦幼安全

嘉市警新世代雲端資料中心　獲2021 永續城市特優獎

台南耶誕跨年首場親子活動大小朋友親子同樂　黃偉哲歡迎樂遊台南迎新年

豐原查獲10件10人青少年吸毒　警巡迴15所國小扎根反毒觀念

林內農會稻米產業文化節　「田野餐趣割稻飯」500份滷肉飯爽快吃

莿桐農會綠照成果展　邀公嬤孫子一家人體驗不老頑童樂園

台東慢食節原汁原味移師台北　分享慢生活與飲食文化

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

全球最速男？眉毛眼神超有戲XD　手速超快「敲35個籌碼」網全笑瘋

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

中市推「大人讀冊去，銀向學習」計畫　圓心元協會今展豐碩成果

吳鳳科大鳥巷教學區揭幕　老幼共融交趾陶鳥創作

西螺福興宮購50套「光籟太陽卡」　作者所得贈小學棒球隊傳愛

嘉市警Youtube影音頻道抽獎　「婦幼抱抱」聚焦宣導婦幼安全

嘉市警新世代雲端資料中心　獲2021 永續城市特優獎

台南耶誕跨年首場親子活動大小朋友親子同樂　黃偉哲歡迎樂遊台南迎新年

豐原查獲10件10人青少年吸毒　警巡迴15所國小扎根反毒觀念

林內農會稻米產業文化節　「田野餐趣割稻飯」500份滷肉飯爽快吃

莿桐農會綠照成果展　邀公嬤孫子一家人體驗不老頑童樂園

台東慢食節原汁原味移師台北　分享慢生活與飲食文化

中市推「大人讀冊去，銀向學習」計畫　圓心元協會今展豐碩成果

吳鳳科大鳥巷教學區揭幕　老幼共融交趾陶鳥創作

當伴娘「1條潛規則」釣出被整苦主！再曝新娘暗黑心態：會在意

家樂福打疫苗送禮券！全台施打站分店、贈品一次看

西螺福興宮購50套「光籟太陽卡」　作者所得贈小學棒球隊傳愛

嗆段宜康！馬文鈺否認「冒充20年新潮流」　有的話跪在立法院絕食身亡

嘉市警Youtube影音頻道抽獎　「婦幼抱抱」聚焦宣導婦幼安全

湯普森全套球衣在球場練習引關注　最快12月下旬復出

「家裡有蛇！」屋主一把火想燻走...卻將280坪豪宅全燒毀

詹姆斯歸隊無用　快艇小莫里斯打板三分鎖勝終止3連敗

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

地方熱門新聞

蔡進峰：消防員殉職也算在我頭上　

嘉義交流道火燒車　貨車燒到剩骨架

桃園客家冬瓜節席開160桌　推出「米漢堡」

百輛超跑+改裝車齊聚斗六　時尚車賽明登場

「舊鞋救命」送愛到肯亞　展現台灣人愛心

宅神爆「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

屏東風箏節將登場　幼幼台哥哥姐姐同樂

中興女大生單車逆向騎人行道　警開12張罰單

「比過年還重要」　小琉球平安登場碼頭擠滿搭船人潮

洪大廣連任竹崎高中家長會長

桃園鼓勵學校認養浪浪　每隻最高補助2萬

民眾黨「江江江」披掛上陣

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

把人夫當奴才！警妻控南市女議員

更多熱門

相關新聞

花蓮跨年演唱會一連6天　超強卡司曝光

花蓮跨年演唱會一連6天　超強卡司曝光

全台最大場、組數最多的跨年演唱會，就在2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，從12月26日至31日，一連6天在花蓮東大門廣場熱鬧開唱，超過60組巨星輪番登場，其中還有重量級大咖亞洲舞王羅志祥，選擇跨年時在家鄉花蓮獨家獻唱，帶領樂迷們一起嗨翻花蓮！

2021好心情健走~億載金城GO

2021好心情健走~億載金城GO

台南特色美食伴手禮台中也買得到！

台南特色美食伴手禮台中也買得到！

民眾黨「江江江」披掛上陣

民眾黨「江江江」披掛上陣

郭泓志棒球專項體能訓練巡迴計畫

郭泓志棒球專項體能訓練巡迴計畫

關鍵字：

台南耶誕跨年親子活動親子同樂黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸違法GG了」！

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

印度神童揭全球暴雨、地震恐怖原因

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

莉婭深夜宣布改名！

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

2022年整體運勢最好的3大星座

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

摩鐵附「紅色平台」　他求問老司機到底啥功能

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面