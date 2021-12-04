台南耶誕跨年首場親子活動大小朋友親子同樂　黃偉哲歡迎樂遊台南迎新年

▲台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，精彩節目包括小丑彥彥、泡泡派對及銀河谷音劇團演出，並伴隨美食餐車、文創市集，現場吸引許多大小朋友熱鬧歡騰，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。

黃偉哲市長熱情歡迎大家做好防疫，踴躍參與耶誕跨年親子活動及演唱會，更要在台南消費滿百登錄發票參加抽獎，就有機會將三房美宅、油電汽車等大獎帶回家。





市長黃偉哲表示，很高興看到這麼多大小朋友齊聚總爺參加首場耶誕跨年活動，除了精彩的銀河谷音劇團即將開演外，現場大小朋友玩泡泡玩得不亦樂乎，看到大人小孩的赤子之心，讓人很感動開心，這是最好的親子活動，讓大小朋友度過快樂的週末下午，希望所有市民朋友都能玩得很嗨，迎向快樂的新年。





「一童趣總爺」是台南今年耶誕跨年系列活動的第一場，邀請台灣唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」演出人氣劇目《動物森林，好朋友》，現場還邀請街頭藝人及世界頂級小丑彥彥表演，也備有美食餐車和文創攤位，可說是專門為小朋友量身打造保證好玩的親子活動。





此外，系列活動第2場「親子同樂會」將於5日下午在南紡購物中心旁時代公園熱鬧登場，邀請海波兒童劇團帶來小朋友最愛的「香蕉人」、「嬌嬌蕉」、「奶油獅」、「麻吉貓」等玩偶進行表演，現場還有小小警察體驗和警用重型機車展示，活動更兼具公益性質，將邀請台南弱勢家庭兒童到場同樂，活動贊助廠商好帝一公司也將透過社會局轉贈物資給弱勢兒童。





第3場耶誕跨年親子活動「蕭壠蘋果樂園」則於12月11日下午在佳里蕭壠文化園區舉辦，現場將有蘋果劇團演出知名劇目《低頭族小龍女》，還有以聖誕為主題的闖關活動，讓大家提前感受耶誕的歡樂氣氛。





台南市政府也貼心提醒民眾，參加活動時保持社交距離、戴口罩、勤洗手、實聯制，並且避免邊走邊吃，才能開心出遊確保健康平安。