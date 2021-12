台南市勞工領袖大學學員成大歡喜畢業　生活美語班演唱驪歌展學習成果

▲台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程,4日於成大成功校區大格致廳舉行結訓典禮。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導



台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程,4日於成大舉行結訓典禮,成大教務長王育民、推廣教育中心主任辛致煒、外國語文學系助理教授陳安純、勞工局局長王鑫基、副局長張睿民、專門委員陳美顏、職訓就服中心主任梁偉玲、台南市勞工領袖協進會陳美靜理事長等人到場祝福。

「生活美語班」學員演唱兩首畢業歌曲「Song for the Close of School」青青校樹和「Auld Lang Syne」友誼萬歲(又稱「驪歌」),祝福勞工領袖大學同學們畢業後能友誼常存。

成大教務長王育民表示,成大長期與市府合作共同培育人才,今年受到新冠肺炎疫情的影響,勞工領袖大學初階、進階班及菁英班採取遠距視訊教學,在疫情趨緩後,成大隨即克服困難,讓高階班課程恢復實體授課,也照顧到學員想實體交流的需求;在疫情艱困的時期,大家一起完成勞工領袖大學課程實屬不易,勞工領袖大學配合國家雙語政策開辦生活美語班,提升勞工朋友英文能力的機會,今日看到學員勇於開口展現學習成果,值得大家喝采,王育民也鼓勵大家畢業後能不斷學習,與成功大學持續結緣,讓成大豐厚的學習資源作為勞工朋友提升職能的堅強後盾,並在進修課程中,享受終身學習的樂趣。

勞工局王鑫基局長感謝成大協助市府辦理訓練,城市的競爭力來自於人才的培育,透過勞工領袖大學初階、進階、高階及菁英班階梯式學習課程,讓在職勞工朋友跨域學習、吸收新知,提升個人工作職能。

王鑫基局長說,市長黃偉哲就任後,以「做得更好、讓市民過得更好」的精神推動各項市政工作,市府不僅積極招商引資,在協助市民就業上也創下好成績,2021年上半年台南的失業率3.9%,為六都最低。王鑫基進一步說,勞工領袖大學階梯式學習系統課程,是由三個第一組成,就是在座的每一位勞工伙伴、成大及台南市政府,三個第一綁在一起就是全國第一,勞工局透過人才培育,增進臺南勞工工作實力,更向下扎根帶領所屬的工會、企業共同強化專業職能及服務品質,一起提升臺南競爭力。

今日結訓由成大教務長王育民頒發結訓證書,勞工局王鑫基局長頒發「心得分享獎」及「最佳服務獎」,勞工局王鑫基局長說今年「勞工領袖大學」共125名學員結訓、其中有36名學員共花了8個月的時間,一氣呵成完成了初、進、高階174小時課程,而洪素嬌、許裕銘、沈惠民等11位學員全勤參與,這樣的學習精神令人感佩;另外有13名65歲以上高齡學員參加,充分展現「活到老、學到老」的終身學習精神。

學員蘇振昌現於國立高雄餐旅大學擔任兼任講師,以持續學習精進自我的精神,報名參加勞工領袖大學,他為了學習從高雄來回往返台南,蘇振昌說參加勞工領袖大學課程收穫良多,感謝勞工局和成功大學,讓在職勞工可以在頂尖大學進修、成長。

由勞工領袖大學結訓學員所成立的社團法人台南市勞工領袖協進會,為感念成功大學的培育,每年皆會透過結訓典禮捐贈清寒獎學金予成功大學在校生,陳美靜理事長期許學生未來學成後能貢獻所長回饋社會,形成善的正向循環,而受贈學生林冠成感謝台南市勞工局、成大及台南市勞工領袖協進會的協助,減輕他就學的經濟壓力,希望未來自己也能將這份愛傳遞下去。

勞工局與成功大學開辦「勞工領袖大學」,透過初階、進階、高階、菁英班階梯式學習系統培育,增進臺南勞工的軟實力,期許學員將課堂所學帶回去運用在工作崗位,提升所屬的工會、企業,王鑫基局長鼓勵學員能「呷好逗相報」,分享創作共好,邀請大家擔任「勞工領袖大學」的代言人,邀集親朋好友、同事明年「逗陣作伙來勞工領袖大學讀冊」。