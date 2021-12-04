　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃偉哲出席瓜瓜園觀光工廠健走嘉年華　藝群醫美特贊助摸彩

▲台南新化瓜瓜園地瓜生態故事館舉辦健走活動，藝群醫美集團董事長王正坤醫師受邀共襄盛舉，王正坤捐贈保養品與面膜當作摸彩禮物，為活動帶來歡樂氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新化瓜瓜園地瓜生態故事館舉辦健走活動，藝群醫美集團董事長王正坤醫師受邀共襄盛舉，王正坤捐贈保養品與面膜當作摸彩禮物，為活動帶來歡樂氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南素以美食美景著稱，台南的觀光工廠數量有24家，目前是全台最多，展現好吃好玩的台南風貌，4日在台南新化瓜瓜園地瓜生態故事館，舉辦健走活動，舞台表演、摸彩及好物展售，市長黃偉哲出席致詞，並且沿途幫每家特色商店叫賣，吸引買氣，展現推銷台南在地產業的親民作風。

▲台南新化瓜瓜園地瓜生態故事館舉辦健走活動，藝群醫美集團董事長王正坤醫師受邀共襄盛舉，王正坤捐贈保養品與面膜當作摸彩禮物，為活動帶來歡樂氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

瓜瓜園董事長邱木城與藝群醫美集團董事長王正坤醫師是成功大學EMBA同班同學，也特別邀請王正坤醫師共襄盛舉，王正坤捐贈Dr.藝群 Q10胺基酸洗面乳與保濕玻尿酸面膜當作摸彩禮物，為活動帶來歡樂氣氛。

▲台南新化瓜瓜園地瓜生態故事館舉辦健走活動，藝群醫美集團董事長王正坤醫師受邀共襄盛舉，王正坤捐贈保養品與面膜當作摸彩禮物，為活動帶來歡樂氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

瓜瓜園地瓜是台南在地產業，舉辦健走活動，除了民眾踴躍參加之外，很多貴賓也出席推廣活動，台南市長黃偉哲、副市長戴謙、立委林宜瑾、農糧署長胡忠一、觀光旅遊局長郭貞慧、農業局長李建裕、經發局主秘王俊博、經發局科長顏惠結與許多在地民意代表等，大家共同支持發展台南觀光工廠。觀光工廠是具有產業文化、教育價值或地方特色的工廠，把整個製造過程透明化，開放給遊客參觀製造過程，甚至可以讓遊客親自參與製造，相當有趣好玩，當遊客了解到製造過程，就可以感受到業者的製造品質與安全保障。

▲台南新化瓜瓜園地瓜生態故事館舉辦健走活動，藝群醫美集團董事長王正坤醫師受邀共襄盛舉，王正坤捐贈保養品與面膜當作摸彩禮物，為活動帶來歡樂氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藝群醫美集團董事長王正坤醫師曾經擔任大台南觀光聯盟理事長，全力協助台南市的觀光旅遊與觀光工廠。王正坤醫師表示觀光工廠就是一種很棒的體驗行銷，站在消費者的感官、情感、思考、行動、關聯等五個形式，重新定義並且設計行銷。觀光工廠可以讓很多傳統產業，再次充滿活力，也讓消費者認識產業與親近產業。

▲台南新化瓜瓜園地瓜生態故事館舉辦健走活動，藝群醫美集團董事長王正坤醫師受邀共襄盛舉，王正坤捐贈保養品與面膜當作摸彩禮物，為活動帶來歡樂氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師現場提醒很多獲得面膜獎品的民眾們，敷面膜的正確方式，是適度的敷20分鐘到30分鐘就可以了，不要超過30分鐘，千萬不要因為敷得太舒服，而睡著了。如果敷面膜睡覺，超過8小時，那麼臉部有時候反而會因為過度敷臉，而變成恐龍化石，變得緊繃或乾裂，希望大家都美美快樂的過生活。

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
女YouTuber宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」
LIVE／蔡英文今晚登社群之夜　林昶佐同台挺四個不同意
50嵐逼出「手搖界1現象」　過來人超有感：還是老牌好
2千多人瞬間慘死！眼喉灼燒倒地亡　農藥廠「恐怖外洩」遺毒37
正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹「被鮮血噴滿臉」
快訊／「這縣市」打新冠疫苗　直接送現金500元
詹宏志認幫林秉樞「沒有做不對」　宅神轟：已經是施壓關說
北漂妹住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」嚇壞急逃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫師判林秉樞可能是「人格病態」　8策略教平安分手「病態渣男」

永福國小首次辦理親子共刷口腔保健活動　教育身障兒健康之本！

快訊／打新冠疫苗這縣市最霸氣！現金500直送　這6站隨到隨打

黃偉哲出席瓜瓜園觀光工廠健走嘉年華　藝群醫美特贊助摸彩

提高疫苗覆蓋率　彰化+員林火車站開放疫苗接種

退伍8年中4次！天選男「教召運太強」　網見通知書狂笑：還好我7天

全球前2%頂尖科學家揭曉　台逾千人上榜排全球第19

入夜氣溫急墜剩10°C！明起「雨彈開轟北台灣」　這2區雨最猛

神奇！榮陽交團隊新發現　蠶絲蛋白可讓停止心臟恢復跳動

快訊／莒光號動力異常！網友哀嚎：大誤點84分↑

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

全球最速男？眉毛眼神超有戲XD　手速超快「敲35個籌碼」網全笑瘋

《聲林之王3》在原唱面前唱《缺口》　邊唱邊指揮...哈林笑：可不可以專心一點

醫師判林秉樞可能是「人格病態」　8策略教平安分手「病態渣男」

永福國小首次辦理親子共刷口腔保健活動　教育身障兒健康之本！

快訊／打新冠疫苗這縣市最霸氣！現金500直送　這6站隨到隨打

黃偉哲出席瓜瓜園觀光工廠健走嘉年華　藝群醫美特贊助摸彩

提高疫苗覆蓋率　彰化+員林火車站開放疫苗接種

退伍8年中4次！天選男「教召運太強」　網見通知書狂笑：還好我7天

全球前2%頂尖科學家揭曉　台逾千人上榜排全球第19

入夜氣溫急墜剩10°C！明起「雨彈開轟北台灣」　這2區雨最猛

神奇！榮陽交團隊新發現　蠶絲蛋白可讓停止心臟恢復跳動

快訊／莒光號動力異常！網友哀嚎：大誤點84分↑

每天訂鬧鐘幫盆栽澆水！她半年後崩潰了：老闆說很好養

許維恩公開白紗側拍花絮！　王家梁「俏皮表情」成亮點…互動甜翻

古娃娃宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」　春天辦世紀婚禮

象迷注意！兄弟首波封王優惠來了　PChome全站購物折11%

《不可能8》接連開拍！阿湯哥2千英尺高空爬機翼「飛外太空取景」

做效果！中信特攻開幕統神遇爆胎　做地板看球網笑：拒跟椅子接觸

台彩威力盃／小螃蟹、小泰山冠軍戰對決　賽前下戰帖

C.T.O上《娛百》表演遭網轟：抄襲iKON　親自發聲：謝謝大家指教　

斗六賽車競速衝撞人群釀6傷　縣長赴醫院探視：活動即刻取消

象迷荷包失守！兄弟封王紀念商品2小時銷售破千萬

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

明晨探10度！雨彈開轟北台灣

10°C警報急凍發白！下周雨彈灌紅爆

8子女讀博士！教授晚年被丟安養院

12月財運旺到炸！　命理師點名「4生肖」要賺翻了

AZ+高端混打優於2劑AZ　間隔4~6週效果佳

點75元手搖飲「少1塊行嗎」　女神邏輯扯爆

林秉樞靠1招「周旋女人間」　四叉貓曝2人私訊：很難不暈船

即／台鐵頭城=龜山傳斷軌　列車降速60公里

男按摩師「想聽妳叫」　女大生崩潰1hr！網超怒

燒肉店10條「我家的規矩」引兩派戰翻！

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

更多熱門

相關新聞

台南耶誕跨年首場親子活動同樂

台南耶誕跨年首場親子活動同樂

台南2022耶誕跨年首場系列活動「一童趣總爺」，4日下午在總爺藝文中心歡樂登場，精彩節目包括小丑彥彥、泡泡派對及銀河谷音劇團演出，並伴隨美食餐車、文創市集，現場吸引許多大小朋友熱鬧歡騰，市長黃偉哲與小朋友一起舞動七彩泡泡，逗得小朋友歡笑連連。

2021好心情健走~億載金城GO

2021好心情健走~億載金城GO

台南特色美食伴手禮台中也買得到！

台南特色美食伴手禮台中也買得到！

郭泓志棒球專項體能訓練巡迴計畫

郭泓志棒球專項體能訓練巡迴計畫

2021台南國際美食論壇

2021台南國際美食論壇

關鍵字：

黃偉哲瓜瓜園觀光工廠嘉年華王正坤

讀者迴響

熱門新聞

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸違法GG了」！

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

印度神童揭全球暴雨、地震恐怖原因

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

莉婭深夜宣布改名！

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

摩鐵附「紅色平台」　他求問老司機到底啥功能

2022年整體運勢最好的3大星座

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

即／斗六賽車場失控衝撞人群　6人受傷包含1孕婦

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面