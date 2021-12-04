黃偉哲出席瓜瓜園觀光工廠健走嘉年華　藝群醫美特贊助摸彩

▲台南新化瓜瓜園地瓜生態故事館舉辦健走活動，藝群醫美集團董事長王正坤醫師受邀共襄盛舉，王正坤捐贈保養品與面膜當作摸彩禮物，為活動帶來歡樂氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南素以美食美景著稱，台南的觀光工廠數量有24家，目前是全台最多，展現好吃好玩的台南風貌，4日在台南新化瓜瓜園地瓜生態故事館，舉辦健走活動，舞台表演、摸彩及好物展售，市長黃偉哲出席致詞，並且沿途幫每家特色商店叫賣，吸引買氣，展現推銷台南在地產業的親民作風。

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瓜瓜園董事長邱木城與藝群醫美集團董事長王正坤醫師是成功大學EMBA同班同學，也特別邀請王正坤醫師共襄盛舉，王正坤捐贈Dr.藝群 Q10胺基酸洗面乳與保濕玻尿酸面膜當作摸彩禮物，為活動帶來歡樂氣氛。

瓜瓜園地瓜是台南在地產業，舉辦健走活動，除了民眾踴躍參加之外，很多貴賓也出席推廣活動，台南市長黃偉哲、副市長戴謙、立委林宜瑾、農糧署長胡忠一、觀光旅遊局長郭貞慧、農業局長李建裕、經發局主秘王俊博、經發局科長顏惠結與許多在地民意代表等，大家共同支持發展台南觀光工廠。觀光工廠是具有產業文化、教育價值或地方特色的工廠，把整個製造過程透明化，開放給遊客參觀製造過程，甚至可以讓遊客親自參與製造，相當有趣好玩，當遊客了解到製造過程，就可以感受到業者的製造品質與安全保障。

藝群醫美集團董事長王正坤醫師曾經擔任大台南觀光聯盟理事長，全力協助台南市的觀光旅遊與觀光工廠。王正坤醫師表示觀光工廠就是一種很棒的體驗行銷，站在消費者的感官、情感、思考、行動、關聯等五個形式，重新定義並且設計行銷。觀光工廠可以讓很多傳統產業，再次充滿活力，也讓消費者認識產業與親近產業。

王正坤醫師現場提醒很多獲得面膜獎品的民眾們，敷面膜的正確方式，是適度的敷20分鐘到30分鐘就可以了，不要超過30分鐘，千萬不要因為敷得太舒服，而睡著了。如果敷面膜睡覺，超過8小時，那麼臉部有時候反而會因為過度敷臉，而變成恐龍化石，變得緊繃或乾裂，希望大家都美美快樂的過生活。