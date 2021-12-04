2021好心情健走~億載金城GO　黃偉哲請大家走出快樂走出好心情

▲台南市衛生局辦理「2021好心情健走~億載金城GO」，有500多人參加，台南市長黃偉哲也到場，共同為現場健走者一起加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局4日在安平區億載公園廣場辦理「2021好心情健走~億載金城GO」，有500多人參加，台南市長黃偉哲也到場和市議員林美燕、呂維胤、李啟維共同為現場健走者一起加油打氣。





黃偉哲市長表示，祝福每位到場市民都能有好心情跟健康的身體，今年是第六年的好心情健走，希望在疫情之下大家都能夠走出健康，走出快樂，走出好心情。





健走活動由億載公園廣場做為起點，中途設有4個闖關補給站，主要給健走民眾加油打氣、補充飲水及能量等，沿路亦有衛生局夥伴們駐點與指引服務，大家帶著「好心情」迎接每一路線，微風吹來讓人心曠神怡，返回終點大家神清氣爽交回闖關卡。



參加「2021好心情健走~億載金城GO」活動來賓可領取紀念品及摸參加彩（4台腳踏車等），今日的活動是運用公益彩券盈餘分配基金辦理，另外也提供心情溫度計檢測及滿意度問卷填寫，現場有人倡導衛生福利部24小時免費安心專線「1925(依舊愛我)」。





衛生局表示好心情健走自2016年起，至今已辦理6年，首次在安平區億載公園辦理，期待規劃透過親子家庭健走，也讓毒品個案參與健走並協助環境清潔，在這疫情趨緩期間，倡導多元休閒娛樂與運動，藉著健走進行身體運動、紓解心理壓力、增進親子情感及家庭朋友間之互動，活絡地方情感帶動地方民眾參與運動。



黃偉哲市長也提醒市民朋友防疫之餘，也要關注心理健康，培養健康促進生活型態，關心自己也關心周遭親友，提升其對生命危機的辨識與資源應用轉介，進而達到心理健康促進目的。