號召「一人一信寄到行政院」查網軍　柯文哲：別怕查到自己人就縮手

▲柯文哲呼籲民眾一人一信寄給行政院跟NCC，還高嘉瑜公道也杜絕網軍 。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案越演越烈，扯出民進黨派系鬥爭、疑綠營側翼帶風向洗白林男；面對網軍亂台，行政院長蘇貞昌昨說，該案已進入司法偵辦，依法來查處不法。對此，台北市長柯文哲呼籲，一人一信寄到行政院、NCC，要求嚴查到底，「不要怕查到自己人就縮手」，還高嘉瑜公道，徹底杜絕政治控制網軍、網軍反噬政治的醜惡文化。

「是誰養網軍？是誰縱容暗黑勢力橫行？請一人一信寄到行政院 蘇貞昌，我們支持嚴查到底！」柯文哲4日晚間在臉書表示，這幾天高嘉瑜事件從情侶間的暴力攻擊，延燒到暗黑網軍操作。事件才發生，立刻有人在PTT po出兩人LINE對話截圖爆料、人事時地物都言之鑿鑿，網友置板凳看戲，興奮高呼八卦版復活、而一堆政治人物則紛紛po文自清，許多網絡上活躍的帳號變得特別安靜。

柯文哲感嘆，網軍果然可怕，連立委都會怕。只要掌握幾個帳號，就能造謠帶風向、塑造假民意，打擊政敵。他們在同胞中製造敵人，玩到走火入魔，人們早已分不清什麼才是事實，不在乎公眾議題討論，也沒有道德底線。

柯文哲說，網軍跟政媒形成一條龍產業鏈，整天在特定人士的講話中斷章取義，接著製作哏圖，丟給特定粉專廣傳，網路爆文引發討論後，媒體就會跟進，政論節目加碼找名嘴砲轟，丞相起風了，把你黑到底。

「亞斯柏格症或許是上天對我的恩慈，才能當這麼久的沙包。」柯文哲表示，但過去大阪事件已經證明，這種漫天的攻擊沒有幾個人能承受，趁著這次事件，不再縱容悲劇繼續發生。

柯文哲也四問，「林秉樞是不是網軍？為何他跟民進黨關係特別好？連結特別深？到底他的關鍵評論，有沒有老大在背後授意？」

柯文哲強調，既然蘇貞昌說「事情已進入司法偵辦，就依法查察不法」，他要呼籲民進黨政府：查到底！為了你們的黨籍立委，更為了這個國家。此外，也一人一信寄到行政院、NCC，要求嚴查到底，不要怕查到自己人就縮手，高嘉瑜需要一個公道，更要徹底杜絕這種政治控制網軍、網軍反噬政治的醜惡文化，不要讓暗黑勢力毀滅吞噬這個國家。